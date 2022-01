Bordalás: "El Real Madrid siempre es un equipo peligrosísimo, sea cual sea su momento"

"Se intenta ejercer presión con el árbitro"

MADRID, 7 Ene. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Valencia, José Bordalás, insistió en que el Real Madrid, su próximo rival, "siempre es un equipo peligrosísimo, sea cual sea su momento", al mismo tiempo que valoró la "presión" que se ejerce desde la capital con la designación de Hernández Hernández como colegiado del encuentro.

"El Real Madrid siempre es un equipo peligrosísimo, sea cual sea su momento. Viene de un partido en el que perdió los tres puntos, había empatado en casa con el Cádiz y ellos necesitan reaccionar, esto es la liga", analizó Bordalás en la rueda de prensa previa al partido ante los blancos correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Santander.

El técnico añadió que, aunque "cada partido es distinto", los encuentros contra el Real Madrid "siempre son complicados". "Ellos tienen a todos los efectivos, nosotros tenemos algunas bajas. Es uno de los equipos más en forma del campeonato, será una tarea complicadísima, pero vamos con ilusión, siempre tenemos ambición de ganar los partidos", destacó.

"El Real Madrid siempre es un grandísimo equipo de local. El ejemplo tiene que ser nuestro nivel, que seamos capaz de dar un nivel altísimo, si no es así, tenemos pocas posibilidades, el compromiso tiene que ser altísimo y hacer un gran partido. Es un partido atractivo y bonito, queremos reencontrarnos con la victoria", deseó Bordalás.

"se intenta ejercer presión con el árbitro"

El encuentro en el Santiago Bernabéu lo pitará Hernández Hernández, una designación con la que, según Bordalás, "se intenta ejercer presión" desde Madrid. "El mundo del fútbol y el periodismo es lo que tiene. Estas cosas no son nuevas, no me sorprende. Se intenta ejercer presión, ha ocurrido muchas veces, todos nos quejamos de alguna manera. No me preocupa para nada, es un gran árbitro", admitió.

Tampoco quiso valorar las etiquetas que se ponen al juego de su equipo, preguntado por la dureza del mismo. "Juzguen ustedes. Yo lo tengo claro, para nada, todo lo contrario. En el Valencia pecamos de ingenuos y esa falta de experiencia que hay que tener. Lo más sencillo es quejarse de ello", criticó.

"mis palabras sobre el fc barcelona no fueron un mensaje para singapur"

Para enfrentarse al Real Madrid, Bordalás podrá contar con Correia, "en perfectas condiciones" para el partido de mañana, pero no estará disponible Carlos Soler. "Siempre es un contratiempo, es un jugador importante. Son los daños colaterales que conlleva la Copa, pero ahora no es momento de lamentarnos, tengo plena confianza en los chicos. Soler, confiemos en que se recupere en poco tiempo, es una pequeña lesión, confiamos que se recupere en tiempo récord", informó.

Precisamente, el entrenador valencianista se mostró tranquilo con las renovaciones de jugadores como Soler o Gayà. "El club está en ello, estamos tranquilos, al final se conseguirá llegar a acuerdos, no nos preocupa, estamos centrados en el día a día", afirmó.

Por otro lado, el técnico alicantino fue muy preguntado por el mercado invernal y las opciones que baraja el equipo 'che'. "No, para nada... No me han comunicado que no podamos fichar. No me planteo que no llegue nadie. Estamos trabajando en ello, todos sabemos que el equipo necesita que llegue algún jugador", aseguró, a la vez que reconoció que se está trabajando también en las salidas.

Finalmente, Bordalás recordó sus palabras sobre la deuda del FC Barcelona y su fichaje de Ferran Torres, negando que fuera "un mensaje" para el dueño del Valencia. "No tengo nada que decir de aquello, se malinterpretó. Es un tema que ya comenté, que cada uno lo interprete como considere. No es ningún mensaje para Singapur, solo es una respuesta, no tengo nada más que decir", concluyó.