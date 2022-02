Bordalás: "No entendemos que el VAR no revise esa acción"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, se mostró satisfecho del rendimiento de su equipo tras empatar con el Athletic Club (1-1) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, pero lamentó que el VAR no revisara un posible penalti sobre Hugo Duro en los minutos finales del partido.

"El Valencia ha hecho un grandísimo partido ante un Athletic que está en un estado de forma fantástico y que viene de eliminar al Real Madrid y al Barcelona. Sacamos un resultado muy bueno incluso pudimos ganar si nos llegan a pitar el penal a Hugo Duro", valoró Bordalás en rueda de prensa.

"En directo es difícil incluso para el colegiado, no responsabilizamos a José Luis (Munuera Montero) en un partido de mucho ambiente y mucha presión. Pero sí que cuando he visto la acción ya en el vestuario todos coincidíamos en que era penalti clarísimo. No entendemos que el VAR no revise esa acción y ayude al árbitro que está en el verde y no es fácil. Igual que la entrada a Carlos Soler que creemos que era merecedora de roja directa", apuntó.

"El equipo ha dado la cara, ha tenido momentos muy buenos, ellos son un equipo muy fuerte y nos han apretado, nos hicieron el 1-0 pero nos levantamos en un partido muy igualado. La eliminatoria está al 50% y hay que jugar el partido de vuelta. Seguro que la afición va a estar con el equipo alentando y generando un ambiente fantástico de fútbol, como el de aquí", añadió.

Insistido por el árbitro, Bordalás dijo que "ojalá" no tengan que lamentarse de "esas acciones". "Pero insisto, no puedo responsabilizar al árbitro. Las vemos nosotros que estamos únicamente viendo el juego pero a él le tienen que avisar desde el VAR. No entiendo por qué desde el VAR no le avisan y le dicen que es penalti claro. No vamos a insistir en estas dos acciones, ahora hay que pensar en que está 50-50 y debemos confiar en el equipo".

"No era fácil jugar aquí y ahora tenemos que pensar en la Liga y tendremos semanas para preparar ese partido de vuelta. No nos vemos más cerca de la final porque ya no existe la ventaja doble de los goles fuera de casa. Jugamos en casa la vuelta pero esto es fútbol", comentó.

En relación a los jugadores más jóvenes, el técnico 'che' dijo que los felicitó porque "algunos no habían vivido este ambiente, en una semifinal de Copa". "A mí me costaba dar instrucciones porque no me oían. Intentábamos corregir cosas pero era imposible por el ambiente que había. Ha sido una buena prueba, todo esto hace madurar a los futbolistas y estoy satisfecho porque creo que han cumplido ampliamente bien", agregó.

En este sentido, Bordalás elogió a Hugo Duro, autor del único tanto del Valencia. "Los delanteros viven del gol pero yo valoro a Hugo más allá de los goles que ha marcado. Sobre todo por su trabajo. Todos lo comprobamos porque es un jugador muy honrado, no escatima un esfuerzo y es capaz de hacer todo. No sé los penaltis que le han hecho, le conozco bien, desde que era juvenil y es un chico muy atento. Quiero felicitarle a él y a los compañeros porque nos está dando muchísimo", dijo.

Por último, Bordalás explicó que "Gayà ha tenido un problema y ha solicitado el cambio". "Confiemos en que sean solamente problemas musculares, pero no obstante tendremos que esperar a mañana. Y luego ha sido expulsado Maxi en el descanso, no sé realmente lo que ha pasado. Me han dicho algunos técnicos algo pero no puedo opinar. Al principio parecía que no pero luego me comunicaron que sí estaba expulsado", finalizó.