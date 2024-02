El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, aseguró que su equipo acudirá este sábado al Estadi Olímpic Lluís Companys sin miedo ni presión y sí con ilusión de medirse al FC Barcelona, equipo al que respeta igual que a su técnico, Xavi Hernández, y contra el que considera que nunca es buen momento para enfrentarse, si bien ve a sus jugadores preparados para el reto y para, por lo menos, repetir el empate de la primera vuelta en el Coliseum.

"Creo que estamos preparados para afrontar este tipo de partidos, este en concreto, y bueno, vamos con toda la ilusión, sin ningún tipo de presión, como he dicho al principio, y bueno, yo creo mucho en nuestro equipo, creo mucho en los jugadores. Ellos tienen una confianza enorme en estos momentos, y bueno, seguro que vamos a hacer un buen partido", aseguró en rueda de prensa.

Para Bordalás, su buena campaña les permite "disfrutar" de un partido como el de mañana contra el FC Barcelona. "Hay que poner en valor lo que están haciendo los chicos toda la temporada, en estos momentos estamos muy lejos de los puestos de descenso, no hemos conseguido el objetivo pero estamos en el camino y vamos a seguir trabajando para conseguirlo lo antes posible", explicó.

Y es que todavía no han cruzado la meta de la salvación, pero está cerca. "No estamos salvados matemáticamente, por lo tanto tenemos que seguir, como he dicho anteriormente, trabajando para sumar los puntos necesarios y conseguir ese objetivo cuanto antes. Sabemos que no va a ser fácil puesto que en estos momentos todos los equipos se están jugando muchísimo y cada partido tiene una dificultad añadida enorme, y el de mañana doble por el rival, por el escenario, por lo que es el FC Barcelona", reconoció.

"Sabemos que es un partido difícil contra un grandísimo rival, pero estamos preparados, durante la semana los chicos han trabajado fenomenal y vamos con la intención de hacer un gran partido. Sabemos y somos conscientes de que tenemos que estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado", aportó, en este sentido.

Para el técnico 'azulón', nunca es buen momento de verse las caras con el Barça. "Lo que sí sabemos es que tenemos que estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado. Es complicado y tan difícil, no es nada extraño que sea tan difícil para equipos de inferior nivel conseguir ganar a equipos de la talla del FC Barcelona, por lo tanto, incluso haciendo un gran partido, jugando muy bien, en una acción te pueden tirar al traste todo", valoró.

"No te puedo decir cosas que no me gusten del Barça porque, vuelvo a repetir, es un grandísimo equipo. Sí te puedo hablar de mi equipo, de todo lo que me gusta de mi equipo y que, bueno, pues que hay que poner en valor lo que viene haciendo desde el inicio del campeonato nuestro equipo y cómo compite, con la ilusión, qué compite, cómo trabaja, cómo afronta los partidos", se sinceró.

Por ello, aseguró que va a Barcelona sin miedo alguno. "Nunca tengo miedo a ningún equipo, sea cual sea, en el momento que sea, todo lo contrario. Mi equipo es ambicioso y bueno, siempre quiero ganar, sea cual sea el rival. Preparamos el partido para intentar ganarlo, quiero que mis equipos tengan esa mentalidad y que seamos protagonistas. Nuestra intención siempre es ir a por la victoria. Si tuviera miedo no estaría entrenando los años que llevo entrenando", se defendió.

Además, ya logró puntuar ante este Barça, por mucho que fuera hace mucho tiempo, en la primera jornada del campeonato. "Sí que es verdad que en aquel partido (el 0-0 de la primera vuelta, en la primera jornada) hubo cosas que hicimos bien, cosas que tenemos que mejorar, obviamente porque tú lo has dicho, era el primer partido de Liga y todavía el equipo estaba en construcción. Hay que quedarse con las cosas buenas pero son partidos distintos. En fin, pero no deja de ser un partido tremendamente complejo y difícil", avisó.

Por otro lado, aseguró que Ilaix Moriba es "especial" y que están intentando sacar lo mejor de un futbolista formado en Can Barça. "Le tenemos un gran cariño, que él lo tiene hacia nosotros, y le veo fenomenal y con un gran compromiso, con una gran ilusión. Le estamos ayudando mucho y él está con una predisposición muy buena para ayudar al equipo. Es un chico que creo que tiene un gran futuro y estamos intentando ayudarle para que saque su mejor versión con nosotros", señaló.

En cuanto a los elogios recibidos de parte de Xavi Hernández, quien aseguró que Bordalás saca lo mejor de sus jugadores y negó que fueran un equipo defensivo por el hecho de ser agresivos en el buen sentido, las agradeció. "Siempre estoy tranquilo y siempre se agradecen las palabras de un colega. Yo también tengo un gran respeto y admiración. Los entrenadores estamos muy expuestos, todos lo sabéis, y mi reconocimiento también a Xavi porque no hay que olvidar que ha ganado una Liga y una Supercopa. Parece que se nos olvida muy rápido y obviamente tiene mucho mérito en un momento de dificultad en un club grande", manifestó.

"Xavi es un gran profesional, creo que lo ha demostrado desde el primer día que eligió el FC Barcelona y bueno son decisiones de compañeros que yo no puedo valorar. Si él considera que lo mejor para él y para el club es acabar su relación como entrenador al final de temporada, pues tengo que respetarla al máximo", concluyó, en este sentido.