Bordalás, sobre el Real Madrid: "No tenemos miedo a nadie"

El entrenador del Valencia CF, José Bordalás, ha asegurado que "no" tienen "miedo a nadie" y que este domingo, en el partido de LaLiga Santander ante el Real Madrid, van a estar "protegidos" por la afición en Mestalla, y ha recalcado que tienen "confianza" para sacar un buen resultado y optar al liderato.

"No tenemos miedo a nadie, nunca he tenido miedo a nada ni a nadie. Obviamente, tenemos respeto, como se lo tenemos a todos los rivales. Todos los rivales merecen el m√°ximo respeto porque trabajan y compiten para ganar. No podemos tener miedo. Estamos desarrollando lo que m√°s nos gusta, trabajamos en una profesi√≥n incre√≠ble, con un club y una afici√≥n incre√≠bles. Ma√Īana vamos a tener al coraz√≥n del Valencia, que es su afici√≥n y estaremos protegidos", declar√≥ en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador valencianista reconoció que el equipo está "con confianza". "Sabemos las dificultades que conlleva el partido y más ante un rival como el Real Madrid que opta a ganar títulos. Tenemos confianza. El equipo ha preparado el partido y hay que confiar en los chicos porque no tengo ninguna duda de que vamos a hacer un buen partido", subrayó.

"Estamos centrados en hacer un buen partido, en desarrollar nuestro juego, nuestras virtudes, tenemos confianza, máximo respeto a un rival como el Real Madrid. El equipo está bien, está preparado y estamos con confianza. Va a fluir el juego del equipo, no tengo duda. Veo a los chicos bien y animados, conscientes de la dificultad, pero preparados para hacer un buen partido", prosiguió.

A pesar de la euforia en la afici√≥n 'che', el t√©cnico alicantino pidi√≥ tranquilidad. "Debemos tener los pies en el suelo, esto reci√©n ha comenzado. Estamos contentos por el inicio pero esto es una carrera de fondo. A lo largo de una temporada hay momentos mejores y peores. Estamos preparados para ello. Entiendo que la afici√≥n est√© ilusionada. El √ļnico mensaje es pedirles el apoyo para ma√Īana, que estoy convencido de que nos la dar√°n. Mestalla es el coraz√≥n de este equipo y de este club", afirm√≥.

Por ello, no piensan más allá del duelo de este domingo. "Preparamos el partido y solo pensamos en lo inmediato. Por el nivel del rival que tenemos enfrente lo hace más llamativo, más especial. No dejamos de tener los pies en el suelo. Esto recién comenzó. Tenemos muchas esperanzas y confianza. Estoy convencido de que el equipo lo va a dar todo ante el Real Madrid", expresó.

Por √ļltimo, alab√≥ al t√©cnico blanco. Carlo Ancelotti, al que describi√≥ como "un gran entrenador". "Es un hombre que conoce nuestra Liga y no es nada nuevo para √©l. Ha tenido un comienzo de liga muy bueno, viene de ganar al Inter, llega en un gran momento. El Madrid siempre es un rival que me merece el m√°ximo respeto y vamos a intentar hacer un gran partido para superarles y conseguir la victoria. El Madrid no es f√°cil para superar al rival", concluy√≥.