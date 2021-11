Bordalás: "Tiene mérito remontar al Atlético, pero no estoy contento porque no es lo que quiero"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, se mostró satisfecho por el "esfuerzo" de sus jugadores tras empatar 'in extremis' al Atlético de Madrid (3-3), pero aseguró que no está contento porque "no" es lo que quiere de su equipo, al cual le diagnostica muchos errores defensivos.

"No hemos bajado los brazos a pesar de golpes inesperados en el primer tiempo, se pusieron por delante cuando estábamos trabajando bien. En el único desajuste llegó el gol de Suárez. En el descanso intentamos corregir, empezamos bien y empatamos, pero nuevamente dejamos correr a Griezmann 30 metros y sacó un disparo para ponerse por delante", analizó el técnico 'che'.

"Estoy contento por el esfuerzo de los chicos y quiero felicitar también a la afición por estar con el equipo hasta el último instante, tiene mérito, pero yo no estoy contento porque no es lo que quiero. El equipo se parece a lo que quiero cuando nos han golpeado, nos falta oficio, no es fácil remontar al Atlético tiene mucho mérito, pero me hubiera gustado otro guión para este partido. El segundo y el tercer gol son evitables", añadió Bordalás.

"Ha sido un subidón para todos, el equipo ha ido a por el segundo, lo ha conseguido, luego al final sacamos centros, llegamos al área, pero ese guión hay que hacerlo desde el pitido inicial. No podemos reaccionar solo cuando tenemos el agua al cuello. Conseguir un meritorio empate no es fácil pero repito, hay que mejorar aspectos de oficio, de no cometer errores que te lastran y te pueden hacer perder un partido", incidió.

Además, Bordalás reconoció que estaban "muy lejos del juego" al comienzo. "No nos atrevíamos a saltar, a ir de verdad a por el partido. Hemos confundido el estar juntos en el centro del campo a no incomodar al Atlético. Con resultado adverso teníamos la necesidad de ir a por el empate y lo conseguimos. Ha sido una pena encajar el segundo gol porque hacía poco que habíamos empatado", dijo.

"Estábamos volcados y en una pérdida incomprensible se confió Hugo Guillamón y llegó el gol. Luego el 1-3 y parecía que estaba sentenciado pero no. Lo hemos intentado hasta el final y se ha conseguido ese empate final. (...) No podemos esperar a adquirir experiencia con el paso de los años, lo necesitamos ya. Esto es Primera División y estamos viendo la exigencia de la categoría", apuntó.

"No puedes encajar 20 goles. Si no cerramos la hemorragia lo pasaremos mal. Tenemos que ser más fuerte y más fiables, es lo que requiere el fútbol moderno. Ahora tenemos todos el subidón pero tenemos que ser realista y ver el fútbol en su estado puro y esa realidad es que tenemos que mejorar", sentenció Bordalás.

Por último, el preparador 'che' recordó que no es la primera vez que les pasa. "Nos ha pasado en muchos partidos, encajamos muchos goles en el primer tiempo y luego hemos querido reaccionar y por eso no estoy contento en ese aspecto. Esa imagen de equipo ofrecida en el tramo final tiene que ser desde el inicio. Ahora viene un parón, todos debemos reflexionar y a ver si recuperamos a los lesionados para volver a nuestro mejor nivel", finalizó.