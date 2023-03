Bori Fati: "Ansu no quiere irse del Barça pero yo pienso otra cosa"

El padre del jugador del FC Barcelona Ansu Fati, Bori Fati, aseguró que su hijo no desea irse del club blaugrana pero que él piensa "otra cosa" por la falta de minutos y protagonismo de su hijo en el proyecto de Xavi Hernández.

"Ansu no se quiere ir del Barça, pero yo como padre pienso otra cosa. Lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos, merece mucho más", aseguró Bori Fati en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

De la reunión con el director de fútbol blaugrana, Mateu Alemany, desveló que le dijo que Ansu es "patrimonio del club" y que el Barça quiere a Ansu. "Lo primero que le dijo Ansu a Jorge Mendes fue que él es del Barça y él no se va del Barça. Yo pensaba otra cosa, pero él me dijo 'Papá, no estoy de acuerdo. Quiero estar aquí'", explicó el padre.

Pero tan molesto está Bori Fati con la situación actual que insinuó que no acudiría más al Spotify Camp Nou. "Yo no voy a ir al campo más, estoy muy enfadado. De aquí a un mes nos vemos con Mendes, seguro. Como padre estoy cabreado, pero a lo mejor no tengo razón... Todo el mundo sabe quién es Mendes. Hace 1 o 2 años me dijo que tenía ofertas y Bartomeu no quiso escucharlas", recordó.

"Yo pienso que nos merecemos mucho más, porque Ansu antes de lesionarse jugaba y estaban Messi, Griezmann, Suárez... Yo le he dicho a Mateu (Alemany, director de fútbol) 'Ansu es vuestro futbolista franquicia. Es el 10, el que se atrevió a coger el 10 de Messi'. A mí lo que me molesta es que juegue tan pocos minutos", reiteró.

En este sentido, matizó que no pide a Xavi que ponga a Ansu "sí o sí". "Pero Ansu se ha lesionado con el Barça y ha pasado este calvario con el Barça. El Barça estaba de capa caída y todo el mundo quería que jugase. Lo aceleraron para que volviese. ¿Y ahora qué? ¿Se olvidan de él?", se preguntó.

Eso sí, dejó claro que la postura de su hijo es distinta. "Ansu no está disgustado con Xavi, es su ídolo de siempre. Yo estoy enfadado como padre", recalcó.

De cara al futuro, señaló que él, como padre, piensa mucho en Sevilla y en volver a casa. "Ahora mismo no valoraría una oferta del Madrid, porque Ansu no lo aceptaría. Yo no puedo meter a Ansu donde él no quiere. Pero yo jamás hablaré mal del Madrid porque son dos clubes muy grandes y nunca sabes lo que el mundo te va a deparar... Nunca sabes donde te va a llevar", aportó.

