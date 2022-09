Boric aboga por una "reacción conjunta" de Latinoamérica ante un posible golpe en Brasil durante las elecciones

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha abogado por una "reacción conjunta" de todo el continente latinoamericano en caso de que se produjera un intento de Golpe de Estado en Brasil durante las elecciones prevista para octubre.

En una entrevista para la revista 'Time', Boric, preguntado por cómo reaccionaría si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionara los resultados de esas elecciones, ha señalado que América Latina tendría que "reaccionar unida" para evitar episodios como el de Bolivia en 2019.

"Si hay un intento como el que pasó, por ejemplo, en Bolivia, donde se denunció un fraude que no existió y terminó validando un golpe de Estado, América Latina tendrá que reaccionar unida para evitarlo", ha respondido el presidente chileno.

Las relaciones de Chile y Brasil no pasan por su mejor momento a nivel diplomático desde que Bolsonaro no solo tardara cuatro días en felicitar a Boric por su triunfo en las elecciones, sino que además sembrara las dudas sobre la validez de las mismas al afirmar que "prácticamente la mitad de la población no fue a votar".

Desde entonces, el mandatario chileno ha sido objetivo de los ataques del ultraderechista, que tampoco asistió a su investidura. El pasado domingo, durante el debate electoral pretendió arremeter contra el expresidente y principal favorito para las generales, Luiz Inácio Lula da Silva, al asegurar de manera infundada que tiene el apoyo de un presidente que "prendía fuego a los subterráneos en Chile".

Aquellas declaraciones valieron para que el Gobierno de Chile citase al embajador de Brasil. Sin embargo, Bolsonaro ha seguido insistiendo, "solo me limitó a decir la verdad", dijo esta semana a la vez que criticaba la propuesta de la nueva Constitución chilena que será sometida a plebiscito este domingo.

En la larga entrevista, Boric también ha tenido tiempo para responder acerca de la deriva autoritaria que se está produciendo en otros países de la región, como Nicaragua, aunque también ha citado como ejemplo de ello al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por su política contra las pandillas.

"Soy una persona de izquierdas profundamente democrática y creo que las derivas autoritarias que existían en la izquierda perjudicaron mucho no solo a la idea de izquierda, sino también a su gente. Soy ante todo demócrata", ha enfatizado.

En ese sentido ha señalado que no puede indignarse solo cuando se cometen violaciones sobre las libertades en Palestina y no en Nicaragua. "Cuando la defensa de los Derechos Humanos es parcial, pierde legitimidad. He criticado las tendencias autoritarias de la izquierda en la región", ha dicho.

En lo que respecta a Bukele, si bien ha señalado que no le conoce personalmente, ha cuestionado la negativa de su homólogo salvadoreño de no acudir a las cumbres multilaterales. "Eso es sospechoso. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de sus pares?", se ha preguntado.

"Por lo que he estudiado y mis conversaciones con los salvadoreños, sí hay una deriva autoritaria para enfrentar un problema realmente grave: las pandillas. Sé que es una situación realmente difícil y que hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer socavando la democracia", ha defendido Boric.