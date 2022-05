Boric admite que hay "cosas que no le gustan" de la Convención Constitucional pero resalta su trabajo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha reconocido este martes que hay "cosas que no le gustan" de la Convenci贸n Constitucional que se encarga de la redacci贸n de una nueva Constituci贸n, pero ha resaltado el trabajo de los constituyentes y el proceso.

"Hay cosas que no me gustan, por supuesto, hay cosas que yo har铆a de otra manera, pero yo no espero de la convenci贸n un pr铆ncipe azul", ha indicado Boric en declaraciones a Radio Cooperativa, donde ha insistido en que la convenci贸n "no va a ser un reflejo ante el espejo" de todos sus "deseos".

Boric ha aludido a algunas pol茅micas protagonizadas por miembros de la convenci贸n, como Nicol谩s N煤帽ez, que vot贸 en una sesi贸n mientras se duchaba. El mandatario chileno ha lamentado que este tipo de actos "empa帽an al resto" pero ha insistido en desligar estos ejemplos del resto.

"No son el proceso", ha remachado, haciendo hincapi茅 en que "le consta" cu谩nto han trabajado los convencionales "para poder sacar esto adelante, en condiciones al principio tremendamente precarias".

"Por primera vez en la historia republicana de nuestro pa铆s estamos teniendo un proceso de discusi贸n constituyente que es democr谩tico, que es paritario y que incluye a los pueblos originarios", ha puesto en valor.

"El problema es que se ha pretendido que en un a帽o se salde pr谩cticamente todas las deudas de los sectores excluidos del debate de la constituyente", ha remachado Boric.

La redacci贸n de la nueva Constituci贸n en Chile, que vendr谩 a sustituir a la anterior aprobada en 1980 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, es el resultado de las movilizaciones contra el Gobierno de Sebasti谩n Pi帽era que comenzaron en octubre de 2019 y que se prolongaron durante meses.