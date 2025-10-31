Boric alerta que la crisis climática "no espera" al iniciar negociación con Singapur y Nueva Zelanda

El presidente chileno, Gabriel Boric, advirtió este viernes que la crisis climática "no espera", al iniciar en Corea del Sur negociaciones con Nueva Zelanda y Singapur para un Acuerdo de Asociación para la Economía Verde (GEPA).

Boric participó en el lanzamiento de los diálogos junto al primer ministro singapurense, Lawrence Wong, y el neozelandés, Christopher Luxon, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad sureña de Gyeongju.

El GEPA contempla la cooperación trilateral en aspectos como los combustibles sostenibles para la aviación, los créditos de carbono, los certificados de energía renovable y medidas climáticas relacionadas con el comercio.

Boric, que impulsa una fuerte agenda medioambiental en su país, alertó que la "crisis planetaria triple -cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad- no espera, y está avanzando".

"Tenemos que llevar nuestros modelos económicos a que sean armoniosos con el medioambiente y con aquellas personas con quienes vivimos", dijo el mandatario izquierdista.

"Este diagnóstico es compartido por todos los presidentes aquí presentes, pero no es compartido en todo el mundo hoy en día", señaló, al quejarse de que se ha convertido en "una lucha permanente" en los esfuerzos multilaterales.

Boric precisó que su país tiene la meta por un mandato legal de alcanzar la neutralidad de carbono en la década de 2050.

Por su parte, Wong dijo que Singapur, Chile y Nueva Zelanda pueden ser "países pequeños", pero tienen un historial probado como pioneros en acuerdos innovadores conjuntos en comercio transpacífico y economía digital.

"Si unimos nuestras fuerzas, podemos convertir el comercio en una fuerza positiva, catalizar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, contribuir a la protección del medioambiente", añadió.

