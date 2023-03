Boric busca "renovar" su compromiso con la ciudadanía mientras crecen los rumores sobre un cambio en su gabinete

La portavoz del Gobierno chileno, Camila Vallejo, ha afirmado que es "momento" de "renovar" el compromiso con la ciudadanía en mitad de una serie de rumores que apuntan a un posible cambio de gabinete a poco menos de una semana para que se cumpla un año de la toma de posesión del presidente Gabriel Boric.

"Nosotros las encuestas siempre las miramos, pero no determinan ni los cambios de gabinete ni el programa de Gobierno", ha indicado este miércoles Vallejo sobre los rumores difundidos en los medios chilenos, agregando también que es fundamental ahora "actualizar" las promesas que se hicieron en marzo de 2021.

"Eso implica saber, manifestar y concretar tanto los compromisos programáticos como la capacidad de ir acomodando nuestra agenda en función de las urgencias ciudadanas", ha dicho durante una entrevista con la emisora ADN Radio.

El presidente Boric ya afirmó en la víspera que "los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian". "Lo decide el Presidente de la República, no los editorialistas ni los partidos", indicó, agregando que no se siente presionado al respecto.

Boric señaló así que está "totalmente tranquilo respecto de la evaluación permanente de los ministros". Sus palabras se producen después de que el Ejecutivo haya informado de que el próximo 11 de marzo se llevará a cabo un importante consejo de Gabinete.

Dicha reunión, que ha disparado los rumores de un posible cambio en el Ejecutivo de Boric, está pensada como una cita en la que el presidente chileno realizará un "balance" de sus acciones al frente del Gobierno cuando se cumple justo un año desde su toma de posesión.

"Me interesa que todos nuestros colaboradores, en el primer año de Gobierno, puedan dar una cuenta y que estemos trabajando en terreno como corresponde", señaló el mandatario chileno en declaraciones a la prensa, según recogió la cadena T13.

