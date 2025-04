Boric buscará "hacer valer todas las responsabilidades" de tragedia en estadio que dejó 2 muertos

SANTIAGO (AP) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó el viernes los violentos disturbios ocurridos en el estadio Monumental de Santiago, que culminó en la muerte de dos jóvenes hinchas y la posterior suspensión de un partido de la Copa Libertadores, y aseguró que el gobierno hará valer “todas las responsabilidades” en la tragedia.

“No podemos dejar que la violencia tome el fútbol, esto no se puede normalizar", dijo el jefe de Estado antes de iniciar un Consejo de Gabinete. "Lo que pasó ayer fue terrible”.

Los incidentes del “jueves negro” empezaron pocas horas antes del encuentro entre el Colo Colo de Chile y el Fortaleza brasileño por la segunda jornada de la Copa Libertadores, cuando centenares de hinchas intentaron ingresar al estadio ilegalmente por la Casa Alba, el centro de formación del club chileno y colindante al recinto deportivo.

Los hinchas fueron reprimidos por la policía con bombas de gas y cañones de agua, por lo que se produjo una estampida que cundió el caos y llevó a la caída de algunas de las estructuras de seguridad, entre ellas una reja que habría aplastado a algunos aficionados, entre ellos los dos jóvenes fallecidos - una adolescente de 18 años y un menor de edad.

Según informó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, hay dos imputados por los hechos - dos carabineros que operaban el vehículo policial lanza gases (conocido como zorrillo) que habría estado involucrado en el intento de contener la avalancha de hinchas que buscaban ingresar al estadio. El titular también confirmó la renuncia de la encargada del Departamento Estadio Seguro, vinculado a la cartera, Pamela Venegas.

En ese sentido, Boric reafirmó hoy que el gobierno está comprometido en averiguar las responsabilidades de la tragedia y dijo que mejorar la seguridad de los estadios es una de las prioridades del recién creado Ministerio de Seguridad Pública.

“Estamos tomando todos los procedimientos para establecer las responsabilidades que correspondan”, matizó.

Las imágenes de los violentos disturbios de la noche del jueves dieron la vuelta al mundo y han generado consternación dentro y fuera de Chile, que albergará el Mundial de fútbol Sub20 los próximos septiembre y octubre.

Tras los incidentes en las afueras del Monumental, nuevos disturbios se produjeron al interior del estadio, donde se registraron diversos focos de peleas y enfrentamientos a lo largo del partido. Poco después de la reanudación de la segunda mitad del partido, una veintena de hinchas rompió dos paredes de acrílico e irrumpieron en la cancha, lo que obligó la cancelación de la cita.

Los jugadores del Fortaleza corrieron para refugiarse en los camerinos, mientras los futbolistas de Colo Colo, comandados por el capitán Esteban Pavez y Arturo Vidal, se desplazaron hacia la zona para intentar dialogar con los aficionados, muchos de los cuales habían comenzado a reñir con las fuerzas del orden - que respondieron con bombas de gas - y entre ellos, ya que la presencia de seguidores del equipo visitante fue muy escasa.

Los hechos generaron pánico entre los aficionados, que se encontraron con varios pasillos colapsados debido al aparente sobrecupo en el graderío - lo que igualmente está siendo investigado por las autoridades.

"Yo hace mucho tiempo que no veía tanta gente... hasta en las escaleras no se podía pasar... Los pasillos estaban bloqueados, en caso de una emergencia, salir era imposible”, relató a The Associated Press la aficionada Natalia Moyamans, de 36 años.

Tras la suspensión del partido, en los alrededores del estadio, localizado en la comuna de Macul, en el sur de Santiago, se registraron diversos enfrentamientos entre hinchas y las fuerzas de seguridad, así como actos de vandalismo que provocaron el cierre de diversas estaciones de metro.