Boric condena vandalización de sinagoga en Chile

“La violencia y la amenaza no son el camino a seguir”, dijo Boric en un post en las redes sociales, expresando una “condena sin reservas” del episodio. El presidente chileno, crítico desde el inicio de la operación militar israelí en territorio palestino, precisó que “el hecho de que el gobierno de Benjamin Netanyahu sea criminal, como lo es, no implica que se amenace a miembros de una comunidad ni justifica el odio a un pueblo”.

El vandalismo de la sinagoga ha sido repudiado también por el ministro de Exteriores, Alberto van Klaveren, quien, en línea con el presidente, ha afirmado que “no se puede normalizar ninguna expresión de odio y violencia” y que “no existen razones que justifiquen la intimidación y la discriminación”.

“La única forma de expresar el disentimiento en una democracia es un diálogo abierto y respetuoso”, añadió. (ANSA).