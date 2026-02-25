Boric: Kast deberá decidir sobre cable submarino chino

"Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada", explicó.

El mandatario quiso cerrar así la polémica generada por el proyecto que uniría Hong Kong y Valparaíso y que originó la revocación de visas a tres altos funcionarios de gobierno por parte de Estados Unidos, en la que es la mayor crisis diplomática desde el retorno a la democracia en este país, en 1990.

"En mi gobierno, las decisiones se toman siempre en función del mejor interés de Chile y su gente, haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado", señaló en su cuenta de X.

"Y justamente como Jefe de Estado —agregó— es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo. Así será".

Estados Unidos, al explicar la revocación de visas, sostuvo que entregó al gobierno chileno antecedentes de hackeos a empresas de telecomunicaciones que no fueron oídos. Sin embargo, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, uno de los sancionados, sostuvo que al recibir esos informes se anuló el decreto de concesión que había sido emitido. (ANSA).