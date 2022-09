Boric llama a la calma tras la agresión a su hermano: "La violencia no es el camino"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha llamado a la calma ante la inmininencia del referéndum sobre el borrador de la nueva Constitución y tras la agresión sufrida el jueves por su hermano Simón en plena calle en Santiago.

"La violencia no es el el camino, ni en Contulmo, ni en la Alameda, ni en Arica, ni en ninguna parte", ha dicho Boric, al hablar de una "prioridad" que asume tanto a título personal como del conjunto del Gobierno. En este sentido, ha apelado "al encuentro y la unidad" de todos los chilenos.

Simón Boric y otros trabajadores de la Universidad de Chile fueron agredidos después de que supuestamente intentasen impedir el saqueo de un local en Santiago. El hermano del presidente recibió el viernes en alta, después de ser atendido por dos fracturas.

A su salida, ha abogado por que su caso no eclipse otras necesidades. "Lo importante es que hay cosas lamentables que estén sucediendo en el país, lo mío es ínfimo y menor", ha declarado ante la prensa, según el diario 'El Mercurio'.

También el presidente ha dicho desde Punta Arenas, donde votará el domingo en el plesbiscito, que no quiere centrarse en el "caso particular" que ha afectado a su familia. "No podemos aceptar estos hechos de violencia que hemos visto en el último tiempo en Chile", ha subrayado.

El tribunal ha decretado para los cuatro hombres detenidos por la agresión un arresto domiciliario nocturno, a pesar de que la Fiscalía había abogado por uno total. Las autoridades se han dado un plazo de 140 días para completar las investigaciones sobre este caso.