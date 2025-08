Boric promete una investigación cuando acabe la "prioritaria" operación de rescate en la mina de El Teniente

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha prometido una investigación completa sobre los sistemas de seguridad de la mina de cobre de El Teniente una vez terminen las operaciones de rescate de los cinco mineros atrapados en su interior tras el colapso provocado por el seísmo del pasado jueves, y que ahora mismo tienen prioridad absoluta. En rueda de prensa desde el lugar del suceso, en el departamento de Rancagua, en el centro del país, Boric ha indicado que ahora "no es momento para decir 'éste tiene la culpa, éste pierde o no pierde credibilidad'" y ha insistido en que ahora mismo lo más importante es concentrar "todos los esfuerzos en rescatar a los mineros". El seísmo, de magnitud 4,3, provocó un derrumbe que se saldó con la muerte de un minero, identificado como Paulo Marín Tapia, otros nueve heridos y los cinco atrapados. La operadora estatal de la mina, la Corporación Nacional del Cobre, más conocida como Codelco, ha informado en su último balance de primera hora de este sábado que los equipos de excavación han avanzado 20 metros hacia un lugar que podría haber servido de refugio para los mineros, todavía a 70 metros de distancia. "Acá todos tenemos que estar alineados en el mismo objetivo. Todos", ha indicado el presidente, quien ha depositado toda su confianza en los equipos de rescate de la operadora estatal de la mina para llevar a buen puerto la operación de rescate. Boric, además, ha dado órdenes de que solo exista "una sola línea de comunicación clara" donde las familias de los atrapados serán las primeras en enterarse de cualquier acontecimiento. El presidente, en cualquier caso, ya ha conversado con las familias sobre la situación de seguridad en la mina antes del colapso y avisado que "las empresas no se pueden desvincular de esa responsabilidad por ningún motivo". "A día de hoy, reitero, la prioridad es el rescate. Tenemos que centrar todas nuestras energías", ha concluido.