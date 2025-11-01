Boric y Carney renuevan el acuerdo de asociación estratégica entre Chile y Canadá

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, renovaron este sábado su acuerdo bilateral de asociación estratégica, para reforzar la cooperación en comercio, cambio climático, minerales críticos y asuntos indígenas.

La actualización del pacto, vigente desde 2007 y revisado en 2013, fue firmada por los líderes durante una reunión en Corea del Sur al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La decisión abre "una nueva etapa en la relación bilateral, en un contexto en el que ambos países buscan diversificar sus alianzas políticas y económicas", informó la Presidencia chilena en un comunicado.

Ottawa atraviesa horas bajas en su vínculo comercial con Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial, en medio de una disputa por una campaña publicitaria que critica los aranceles del presidente Donald Trump.

El magnate anunció un aumento del 10% en sus tarifas aduaneras a los bienes canadienses y puso fin a todas las negociaciones comerciales. Carney tuvo que disculparse ante Trump por dicha publicidad, según reconoció este sábado.

Boric ha criticado en varias ocasiones las posiciones proteccionistas de su homólogo estadounidense, y en la APEC hizo una defensa de la apertura económica.

Según el comunicado oficial, el presidente discutió con Carney sobre "cuidar y fortalecer el multilateralismo".

El documento añade que la renovación del pacto estratégico "incorpora como eje prioritario el posicionamiento de las cuestiones comerciales, (...) la igualdad de género, el cambio climático, los asuntos polares, minerales críticos y la cooperación en materia indígena".

Boric destacó el trabajo conjunto para la protección de los océanos y el apoyo de Canadá a que Chile sea sede del tratado de la ONU sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad marina.

Carney valoró la "alianza extraordinaria" entre ambos países, al citar el tratado de libre comercio vigente desde 1997 que "cuadruplicó el comercio bilateral", según el comunicado.

arm/avl