Boric y Kast liman asperezas tras choque por plan de cable submarino chino

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, y el electo, José Antonio Kast, se reunieron para limar asperezas este domingo, a tres días del traspaso de mando, después del quiebre por un proyecto de cable submarino chino.

"Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable", dijo Boric en conferencia de prensa tras reunirse con Kast por una hora en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago.

El mandatario indicó que el fin de la reunión fue retomar la entrega de información importante para el próximo gobierno y asegurar la transparencia.

El objetivo "es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante (...) Particularmente en materias que son de Estado, de seguridad", señaló Boric.

"Concordamos en que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando", dijo por su parte Kast tras la reunión.

El presidente electo había terminado abruptamente el martes las reuniones de transición tras acusar a Boric de no compartir información sobre un proyecto que implica la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas.

Actualmente, la cobertura digital de Chile depende casi totalmente de cables que pasan por Estados Unidos. El gobierno estadounidense estima que el proyecto entre China y Chile socava la seguridad regional.

De acuerdo a las autoridades locales, la iniciativa está todavía en etapa de evaluación.

El mandatario izquierdista Boric entregará este miércoles el poder al ultraderechista Kast, quien gobernará por un período de cuatro años.