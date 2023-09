El presidente de Chile, Gabriel Boric, y sus tres inmediatos predecesores en el cargo, Sebasti√°n Pi√Īera, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, han suscrito un documento con el que, bajo la premisa de "por la democracia, siempre", abogan por la "soluci√≥n pac√≠fica" de cualquier discrepancia en v√≠speras del quincuag√©simo aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet.

Boric, que se ha reunido con todos los exmandatarios de cara a los actos de conmemoración, ha logrado firmar junto a ellos un simbólico texto que invita a la unidad. "Cuidemos la memoria, porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos", defiende, al recordar cómo Chile puso fin en 1973 a un "orden constitucional estable" y a una democracia "en constante evolución".

"Al cumplirse 50 a√Īos del quiebre violento de la democracia en Chile que le cost√≥ la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas, chilenas y de otros pa√≠ses", los dirigentes han aparcado sus "leg√≠timas diferencias" para llamar con una sola voz a "cuidar y defender la democracia, respetar la Constituci√≥n, las leyes y el Estado de Derecho".

"Queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opini√≥n del otro", se√Īalan, con el objetivo de hacer frente a cualquier posible "desaf√≠o" con "m√°s democracia, nunca con menos".

Asimismo, instan a "fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias, que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades".

Pese al texto com√ļn, los inminentes actos de conmemoraci√≥n no est√°n exentos de pol√©mica y Pi√Īera ya ha confirmado que no acudir√° a los eventos oficiales organizados en La Moneda. "Esta iniciativa deber√≠a haber ocurrido en un momento de unidad", ha lamentado el expresidente, que s√≠ ve necesario no obstante poner en com√ļn "ciertos valores b√°sicos", seg√ļn el diario 'El Mercurio'.