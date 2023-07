Boricua Vega destrona a mexicano Del Real en martillo de Centroamericanos

San salvador (ap) — enfrascado en una contienda cerrada en la jaula, jerome vega no permitió que un adversario con mejor currículum revalidara el título en los juegos centroamericanos y del caribe. y el lanzador boricua tiene ahora el mayor logro en su carrera.

Vega destronó al mexicano Diego del Real y se apoderó de la medalla de oro en el lanzamiento de martillo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Vega tomó la ventaja en el primer intento pero fue rebasado en el segundo. La recuperó en el tercero pero Del Real lo rebasó en el cuarto, con un lanzamiento de 74,07 centímetros.

Parecía que toda la presión estaba entonces sobre Vega, quien venía a esta cita a mejorar la plata conseguida por su padre en los Centroamericanos de 2002, también en San Salvador.

“En mi primeros Juegos Centroamericanos estoy extremadamente orgulloso”, manifestó, tratando de contener el llanto. “Pude compartir esta presea con mi papá, que es mi entrenador... esto es un sueño que comenzó cuando yo tenía solamente siete años, cuando mi papá tuvo una medalla. Hoy, de nuevo, 21 años después, estamos aquí. Lo logramos, Puerto Rico".

¿Cómo hizo para no sucumbir a la presión que ejerció Del Real?

“Es una estrategia que utilizaba desde el nivel juvenil. No estoy pendiente de lo que lanzan los demás, no estoy pendiente a los números”, contó. “Voy pendiente a ejecutar en cada lanzamiento y a dar lo mejor de mí. Lo demás no entra en mi cabeza. Y así, de esa manera, podemos estar enfocados en lo que tenemos que hacer y no en lo que los otros compañeros con mucho esfuerzo lograron”.

El puertorriqueño recuperó la delantera al cerrar ese cuarto turno, con un 74,83 que resultó inalcanzable e impuso un nuevo récord nacional de la isla. Del Real se quedó con la plata, al llegar a 75,57 en su quinta y última oportunidad.

No pudo revalidar el cetro conseguido hace cinco años en Barranquilla, como parte de una trayectoria que incluye también un cuarto lugar olímpico en Río de Janeiro 2016 y una participación en Tokio 2021.

El bronce fue para el cubano Miguel Zamora, cuyo mejor lanzamiento alcanzó los 72,63 metros en la prueba regional efectuada bajo un sol radiante en el estadio Jorge “Mágico” González.

AP