Boris Becker: "Nadal no juega al tenis, trabaja el tenis"

El extenista alemán Boris Becker ha asegurado que el español Rafa Nadal "no juega al tenis, trabaja el tenis", y espera que pueda disputar Roland Garros aunque sea por última vez en su carrera, además de afirmar que Carlos Alcaraz ha tomado "el mando" del circuito y que la aparición del italiano Jannik Sinner es una "excelente" noticia también.

"Lo mejor para una leyenda es retirarte cuando decides. Cruzo los dedos para que llegue a Roland Garros, y si llega a los Juegos Olímpicos sería un bonus. Creo que él quiere jugar una vez más Roland Garros y retirarse cuando él decida. Es un número uno. Es increíble el trabajo y la determinación que tiene. Rafa no juega al tenis, trabaja el tenis", señaló en una rueda de prensa previa a los Premios Laureus 2024, que se entregan este lunes en Madrid.

En este sentido, cree que el hecho de que el balear siga jugando se debe solo al amor que siente por el tenis. "Con 37 años seguir haciendo esto, recorrer tantos kilómetros, se debe solo a que lo ama. Él ama la competición y eso es lo que tiene que encontrar después del tenis, algo igualmente desafiante para él. Mientras lo tengamos, tenemos que disfrutarlo", indicó el miembro de la Academia Laureus.

En otro orden de cosas, habló de quién podría sustituir al 'Big Three' en la cima del tenis mundial. "¿Quién va a tomar el relevo de Federer, Nadal y Djokovic? Carlos Alcaraz ha venido de no se sabe dónde y realmente ha tomado el mando. Recuerdo ver la final del Wimbledon el año pasado, la más emocionante que he visto en años", manifestó.

"Hay que decir que, por supuesto, siempre se necesita un poco de yin y yang, y la llegada de Jannik Sinner es excelente para el tenis también. Hay dos candidatos. Y en el lado de las mujeres, están Iga Swiatek, Arina Sabalenka, Coco Gauff...", enumeró.

Sobre a quién votó en los Laureus, Becker afirmó que el serbio Novak Djokovic, al que entrenó durante años, podría haber sido su opción. "Novak podría tener mi voto... Ha reescrito los libros de historia año a año, algo que no creo que yo pudiera lograr a la edad de Novak", explicó.

Por último, el alemán no dudo en desvelar sus simpatías por un equipo de LaLiga. "Siempre que me preguntan si soy aficionado del Barça o de Real Madrid debo decir que debido a su larga historia con jugadores alemanes naturalmente iría con el Real Madrid. También quiero mencionar a Toni Kroos, que es mi jugador alemán favorito. Rüdiger, cuando tuvo ese penalti, me puso un poco nervioso. Fue un partido muy difícil contra el Manchester City", expuso.

"Hace diez minutos no sabía que había Clásico, así que a ver si podemos conseguir dos entradas para ver el partido, tendría que llamar a uno de los Tonis personalmente, para ver si es posible o no. Mi equipo alemán es obviamente el Bayern de Múnich, estoy feliz de que ganaran al Arsenal", concluyó.