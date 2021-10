Boris Becker, sobre Djokovic y la vacuna: "Si quiere ser tenista hay unas reglas que son iguales para todos"

El extenista alemán Boris Becker, exnúmero uno y ganador de seis 'grandes' se mostró comprensivo con las reservas de Novak Djokovic a confesar si se ha vacunado contra el COVID pero recordó que "si quiere ser tenista hay unas reglas que son las mismas para todos".

"En principio, le entiendo -por no querer decir si ha sido vacunado-. Está en su derecho, eso es la privacidad y tiene que ser protegida. Pero si quiere trabajar como tenista, entonces, lamentablemente, existen reglas y son las mismas para todos que quieran ir a Australia", dijo Becker en declaraciones a Eurosport Alemania.

En relación a la participación de 'Nole' en Australia, su extrenador fue claro. "El estado de Victoria requiere un comprobante de vacunación. Lo que podamos decir nosotros no significa nada. Si el gobierno australiano lo ha decidido así, solo hay una solución", añadió sobre la polémica con Djokovic y el primer 'grande' de la temporada.

"Me sorprendió la cantidad de tenistas que no están vacunados. Si miras alrededor del mundo, el número de personas que se han vacunado sigue aumentando, creo que eso es positivo. Según los informes, dos tercios de los profesionales de la Premier League también están vacunados. El deportista debe pensar y decir: si quiero seguir practicando mi deporte, tarde o temprano tendré que vacunarme o no podré hacerlo", apuntó.

"Soy un deportista y tengo que seguir las reglas. Muchos lo encuentran difícil, pero es así", sentenció Becker, que calificó al tenista como su "propio empresario". "No juegan para un equipo y, en general, y sé de lo que hablo, son almas libres: no nos gusta que nos impongan nada", sentenció Becker.