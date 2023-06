Boris Johnson entregará los mensajes de la pandemia pese a los recelos del actual Gobierno

El ex primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado que entregará los mensajes de WhatsApp que le reclama la comisión que investiga la gestión de las autoridades durante la pandemia de COVID-19, a pesar de que el actual Gobierno se había mostrado contrario por considerar que se trata de conversaciones sin relevancia para el fondo de las pesquisas.

La comisión, que encabeza la baronesa Heather Hallett, había reclamado al Gobierno de Rishi Sunak que entregase antes del jueves por la tarde los mensajes de Johnson y otros 40 altos cargos, pero desde el gabinete incumplieron el plazo por considerar que no servía al objetivo de las investigaciones y suponía, además, una injerencia en la labor del Gobierno y en la privacidad de sus miembros.

La baronesa Hallett ha apuntado que le corresponde a ella decidir el nivel de relevancia de cada una de las evidencias y Johnson, en una carta, le ha ofrecido tener acceso directo a sus mensajes. Así, se ha mostrado "perfectamente" dispuesto a entregarle lo que ya en su día le pasó a la Oficina de Gabinete del equipo de Sunak, que ya formaba parte del Gobierno de Johnson.

"Le he pedido (...) que se lo pasen. Si el Gobierno prefiere no hacerlo, pediré que se me devuelvan (los mensajes) para poder enviárselos de manera directa", esgrime Johnson en su misiva, según la cadena BBC. El ex 'premier' incluso se ofrece a entregar conversaciones previas a abril de 2021, aunque aparentemente no se podía acceder de manera segura a textos tan antiguos.

