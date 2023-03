Boris johnson rompe su silencio y dice que le costaría apoyar un nuevo acuerdo sobre el brexit

Por William James y Elizabeth Piper

LONDRES, 2 mar (Reuters) - Boris Johnson despreció el jueves el nuevo acuerdo post-Brexit de Rishi Sunak con la Unión Europea para Irlanda del Norte, afirmando que el primer ministro permitió que el bloque mantenga demasiada influencia en Reino Unido.

Sunak llegó a un nuevo acuerdo el lunes para aliviar las restricciones comerciales en la provincia británica, deshaciendo parcialmente un acuerdo anterior de Johnson que introducía controles y papeleo en las mercancías que llegaban del resto de Reino Unido.

Johnson, que se vio obligado a dimitir como primer ministro el año pasado tras una serie de escándalos, dijo que había sido culpable por no darse cuenta de lo "onerosos" que serían los controles. También afirmó que entendería si los políticos de la provincia decidieran respaldar el nuevo acuerdo en un esfuerzo por reanudar la asamblea de poder compartido de la región.

No obstante, Johnson, cuyos aliados culpan a Sunak de haber contribuido a su destitución como primer ministro, afirmó que el nuevo acuerdo no va lo suficientemente lejos y le costaría respaldarlo.

"Me va a resultar muy difícil votar a favor de algo así porque creo que deberíamos haber hecho algo diferente", dijo Johnson, rompiendo su silencio sobre el acuerdo en un discurso en la Cumbre Global de Poder Blando 2023.

"Debemos ser claros sobre lo que realmente está pasando aquí. No se trata de que Reino Unido recupere el control (...) Se trata de que la Unión Europea no se doblega amablemente para permitirnos hacer lo que queramos en nuestro propio país. No con nuestras leyes, sino con las suyas", agregó.

El Parlamento debe votar sobre el acuerdo. Aunque debería aprobarse con el apoyo del opositor Partido Laborista, una rebelión en el Partido Conservador de Sunak y Johnson podría reavivar las profundas divisiones ideológicas que por momentos han paralizado al gobierno desde la votación a favor de abandonar la UE en 2016.

La libra esterlina caía frente al dólar y el euro tras los comentarios de Johnson, extendiendo las pérdidas en la jornada.

(Reporte adicional de Muvija M y Alistair Smout; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters