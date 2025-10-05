Borja Iglesias vuelve a ser convocado por España más de dos años después

El atacante del Celta de Vigo Borja Iglesias, autor de seis goles en diez partidos esta temporada, fue convocado este domingo por la selección española para los partidos contra Georgia y Bulgaria, anunció en redes sociales la Real Federación Española de Fútbol.

"Luis de la Fuente convoca a Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid", publicó la RFEF en un corto comunicado.

Iglesias, de 32 años, fue convocado por primera vez con la selección en 2022, con Luis Enrique como entrenador, y debutó contra Suiza en un partido de Liga de Naciones (derrota 2-1).

Tras no entrar en la lista para el Mundial 2022, fue convocado de nuevo en marzo de 2023 por el entonces recién llegado Luis de la Fuente, que contó con el gallego para suplir bajas de última hora a su convocatoria inicial. Iglesias disputó su segundo y hasta ahora último partido como internacional contra Escocia (derrota 2-0).

La llamada de este domingo responde a circunstancias similares: De la Fuente, que anunció su convocatoria el viernes, ha perdido desde entonces al lesionado Lamine Yamal y probablemente no pueda contar tampoco con Rodri, tocado este domingo en un partido de Premier League.

En septiembre de 2023 y en medio de la polémica por el beso forzado del expresidente de la RFEF Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, Iglesias anunció en la red social X que renunciaba a la selección "hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

España recibirá a Georgia el 11 de octubre en Elche y, tres días más tarde, a Bulgaria en Valladolid, en duelos del grupo E de clasificación para el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La Roja lidera su llave con seis puntos tras golear a Bulgaria por 3-0 y a Turquía por 6-0 el mes pasado.

bur-dam/ag