Borja Mayoral: "En Roma la situación era difícil, en Getafe voy a encontrar estabilidad"

Gonzalo Villar: "Nos han transmitido confianza, quieren apostar por nosotros de verdad"

MADRID, 14 Ene. 2022 (Europa Press) -

Los españoles Borja Mayoral y Gonzalo Villar fueron presentados este viernes como nuevos futbolistas del Getafe, agradeciendo la "confianza" depositada en ellos y convencidos de que con el club 'azulón' encontrarán "estabilidad", tras una "situación difícil" en la AS Roma.

"Nos encontramos en Roma una situación difícil. Somos dos jugadores que nos gusta competir y jugar, y aquí vamos a encontrar estabilidad, vamos a disfrutar. También ha sumado el empeño del Getafe", señaló Mayoral en la rueda de prensa de la presentación de ambos jugadores.

El ex delantero del Real Madrid aseguró que ya ha demostrado qupuede "hacerlo muy bien", pese a la "difícil situación" vivida en el equipo romano, sin apenas minutos. "Vengo a ganarme la confianza del míster, con trabajo puedo conseguir minutos. Estoy acostumbrado a la competencia, en el Real Madrid, en el Levante... La competencia es buena, y aquí seguramente sea sana", reafirmó Mayoral.

"Aquí tengo a mis amigos, mi novia, mis padres... Mejor entorno imposible, es un equipo que conozco, sigo mucho la liga española. Estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de demostrar. Ayer nos dimos cuenta de que es un club muy familiar y muy humilde. También han hecho grandes cosas en Europa hace años, han crecido mucho. Vamos a intentar que crezca un poco más", deseó el delantero.

Gonzalo villar: "estamos deseando ponernos a las órdenes de quique"

Por su parte, Gonzalo Villar destacó que el Getafe les transmitió "confianza" en ellos. "De verdad quieren apostar y confían en nosotros. Se daba un entorno perfecto y aquí estamos. Estamos deseando ponernos a las órdenes de Quique Sánchez Flores", expresó el centrocampista.

"No hay manera de librarme de él (Mayoral), venir los dos juntos es mejor todavía, va a ser más fácil adaptarnos. Cuando nos dijeron que estaba la opción de ir juntos, dejamos a un lado lo demás, mejor imposible", celebró.

Villar, que dejó claro que ya están listos para tener minutos, apuntó cómo se siente más cómodo en el campo. "Me gusta tener responsabilidad en el equipo, ayudar a ser un poco el que dirige y marca los tiempos y hacer al equipo más dominante con el balón y ayudar defensivamente, muchas veces se me infravalora un poco en ese aspecto", analizó.

"Mi experiencia en la Roma me ha hecho jugador. He aprendido todo en Italia, no es el mejor entorno para un jugador como yo, pero el año pasado jugué muchos partidos, me ha venido muy bien y me ha ayudado a formarme como jugador", señaló sobre su experiencia en la Serie A.

Finalmente, el director deportivo del club, Ángel Martín, mostró la "tremenda ilusión" del Getafe por la llegada de ambos futbolistas y destacó que la plantilla está "completa y bien organizada". "Para nosotros es un salto importante, nos van a aportar competencia, calidad y gol, hace que el resto del equipo vaya a crecer y mejorar", concluyó.