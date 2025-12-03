Borja Sánchez espera que las negociaciones entre Hunosa y la Brigada de Salvamento Minero lleguen a "buen puerto"

OVIEDO, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se ha mostrado este miércoles confiado en que las negociaciones entre la dirección de Hunosa y la Brigada de Salvamento Minero lleguen "a buen puerto".

Se refiere Sánchez a las conversaciones derivadas de la renuncia que los miembros de la Brigada registraron hace casi un mes ante la negativa de la empresa de abonarles 9.000 horas extra pendientes. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, la renuncia se hará efectiva el 7 de diciembre.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Sánchez ha reconocido la labor de la Brigada en un año en el que además han tenido que intervenir en dos accidentes mortales. "Su profesionalidad creo que está fuera de duda", ha dicho.

Durante su intervención en el acto de reconocimiento a empleados de Hunosa, el consejero ha explicado que la mina "ha marcado todo lo que es nuestro pasado más reciente" y ha destacado que cuando llegó la actividad extractiva a Asturias "generó muchísimos recelos".

"Lo que es indudable es que a través de la minería y desde Asturias se dio energía a todos esos procesos fabriles que condujeron a una transformación de nuestro país", ha afirmado.