Borrell aboga por un "rearme coordinado" de la UE e integrar la guerra en su "horizonte existencial"

Para Borrell, Rusia "ya ha perdido la guerra", pero "a√ļn no la ha ganado Ucrania"

La toja (galicia, espa√Īa), 1 oct. 2022 (europa press) -

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha defendido este sábado la necesidad de un "rearme coordinado" de la Unión Europea para preparar al bloque comunitario para una posible guerra.

"Necesitamos un proceso de rearme que se haga de manera coordinada (...). Mi tarea es planificar ese desarrollo militar", ha explicado Borrell durante su intervención en el Foro La Toja, en Galicia.

Para Borrell "no hay mal que por bien no venga" en referencia a la guerra en Ucrania: la UE debe "integrar la guerra en su horizonte existencial e integrar las fuerzas armadas".

Los ejércitos europeos ahora tienen "duplicidades y redundancias". "Gastamos cuatro veces lo que gasta Rusia y lo mismo que gasta China y seguramente de forma menos eficaz", ha argumentado.

Borrell ha destacado que la UE se ha construido sobre la base del comercio y el derecho, pero "quiso obviar el concepto de poder" fi√°ndolo a la interdependencia en las relaciones comerciales y ha puesto como ejemplo la compra del gas ruso.

"Hoy nos damos cuenta de que la interdependencia sola no garantiza la paz (...). Mucho Kant y poco Hobbes", ha argumentado en referencia a los dos filósofos políticos. "Ahora nos damos cuenta de que la unidad construida con acuerdos alambicados no basta", ha remachado.

"Vivimos en un mundo peligroso. Vivimos en un jardín rodeado de jungla. No basta con levantar mundos protectores. Tenemos que comprometernos más con la jungla", ha afirmado. En ese sentido, "los instrumentos militares no son un capricho". "Son necesarios, imprescindibles para la supervivencia", ha subrayado.

Por ello en el caso concreto de Ucrania la UE "tiene que hacer m√°s de lo mismo: m√°s ayuda militar, m√°s sanciones a Rusia y m√°s trabajo diplom√°tico para convencer a mundo".

En lo que respecta a la inyecci√≥n de fondos a Ucrania, Borrell ha recordado que se han destinado 2.500 millones en ayuda b√©lica, "algo que no se pod√≠a hacer seg√ļn los tratados", y ha asegurado que cada Estado por su cuenta ha aportado m√°s financiaci√≥n hasta llegar a "la mitad de lo que da Estados Unidos".

Borrell, adem√°s, ha criticado los refer√©ndums "inv√°lidos" de anexi√≥n a la Federaci√≥n Rusa en las regiones del este de Ucrania. Son votaciones "celebradas de la noche a la ma√Īana, en medio de un pa√≠s en guerra, sin censos ni garant√≠as". Son una "pantomima", seg√ļn Borrell.

Rusia "ya ha perdido la guerra"

El jefe de la diplomacia europea ha se√Īalado que "para comerciar hacen falta dos, pero para hacer la guerra basta con uno y ese uno est√° dispuesto a hacerlo y la ha hecho". Sin embargo, para Borrell "Rusia ha perdido ya la guerra en t√©rminos morales y pol√≠ticos, pero Ucrania todav√≠a no la ha ganado".

"La guerra hay que acabarla bien para construir la paz. La guerra tiene que acabar con que Ucrania pueda defender su integridad territorial y la recupere y que Rusia reconozca su culpabilidad moral. No podemos pedir menos, no podemos flaquear porque lo que est√° en juego no es la integridad territorial de Ucrania. Lo que est√° en juego es nuestro modelo de vida", ha advertido.

Borrell ha comparado a Rusia con la economía italiana en términos globales, aunque el PIB per cápita es cuatro veces menor. "Rusia es un enano económico, una gran gasolinera en la que el propietario tiene armas nucleares".

El Alto Representante ha puesto el foco en el "resentimiento" de Rusia con Occidente y lo ha comparado con China. Sin embargo, "China sabe muy bien que primero tiene que tener las armas de la economía y la tecnología. Lo están haciendo y muy bien".

"Rusia no lo ha conseguido y ahora trata de conseguirlo por la violencia armada. Cuando el fracaso militar siga al fracaso econ√≥mico, ¬Ņqu√© pasar√° con Rusia?", ha planteado antes de recordar que cuenta con armas nucleares.