El máximo diplomático europeo indica que el consenso general entre los Estados es que no hay sustituto para la agencia de la ONU

BRUSELAS, 3 Feb. 2024 (Europa Press) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha querido dejar claro este sábado que la UE no ha suspendido fondos a la agencia de refugiados de Naciones Unidas para los palestinos, la UNRWA, a la espera de su investigación interna sobre la posible implicación de algunos de sus empleados en el ataque del 7 de octubre a Israel.

En una comparecencia durante la reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Bruselas, Borrell ha insistido en que la Comisión Europea en ningún momento ha cesado los pagos a la UNRWA porque la nueva entrega está prevista a finales de mes y, hasta entonces, hay tiempo para aguardar a los resultados de las pesquisas internas de la agencia.

"La Unión Europea no ha suspendido la financiación a la UNRWA. Estamos viendo hoy en día mucha desinformación. Noticias de que todo el mundo está suspendiendo su financiación, cuando en realidad muy pocos países lo han dicho a las claras", ha explicado Borrell, antes de poner a Francia como ejemplo de un país que ha adoptado la "medida de precacución" de aguardar a la investigación interna antes de entregar el próximo tramo de financiación. "Ha habido mucha noticia falsa (...). Alemania no h a suspendido, Francia no ha suspendido, España no ha suspendido,...", ha resaltado.

"A finales de mes veremos dónde estamos", ha añadido Borrell antes de transmitir que el "sentir general" de los 27 es que la agencia de la ONU es imprescindible como actor humanitario en la Franja de Gaza, así como para cientos de miles de refugiados palestinos en Líbano o Cisjordania.

"Entre la mayoría de los Estados miembros, percibo el 'feeling' general de la UNRWA no tiene sustituto. Es una agencia que ha jugado un papel crucial y no solo en Gaza, sino también para cientos de miles de refugiados palestinos en Líbano o Cisjordania. La UNRWA se encarga de ellos", ha indicado.

"Es verdad que hay posturas variadas a este respecto, pero la sensación general es que el respaldo a la población palestina debe continuar", ha declarado Borrell. "Este problema humanitario catastrófico no es por un terremoto u otras catástrofe natural. Es por una guerra (...). Es una catástrofe de origen humano", ha matizado.

Además ha recordado la labor crítica de la UNRWA para los refugiados palestinos no solo en Gaza. "Hay cientos dem iles de refugiados palestinos en Líbano, Jordania y Cisjordania y la UNRWA también atiende a esta gente. La UNRWA alimenta a dos millones de personas, les da asistencia médica a 30.000 personas al día y colegio a más de 400.000 alumnos", ha resaltado. De hecho, Borrell ha recordado que hay pasíes que no solo no han paralizado su apoyo económico a la UNRWA, sino que lo han incrementado.

No obstante, el máximo diplomático europeo ha insistido en que la UE espera de la agencia de la ONU una investigación eficaz y ha destacado la fecha de la próxima reunión informal de Desarrollo el 12 de febrero, a la que ha invitado al comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, para recabar información.

"Tenemos que buscar rendición de cuentas. Tenemos que buscar una verificación sobre las acusaciones, que son graves, pero afectan a un pequeño número de los 13.000 trabajadores de la UNRWA en Gaza", ha apuntado.

Escalada regional

Borrell ha destacado que en su conversación con Lazzarini ha advertido del riesgo de "escalada regional" y ha abogado por medidas para evitarla. Así, ha pedido la liberación incondicional de los rehenes.

El máximo diplomático europeo ha mencionado también la futura misión naval de la UE en el mar Rojo en respuesta a los ataques de los hutíes contra los barcos mercantes que circulan por la zona. "Lo vamos a seguir hablando bajo el formato de ministros de Exteriores. Espero que la misión naval se anuncie en el próximo Consejo de Exteriores" del 19 de febrero, ha explicado.

Borrell ha sido interpelado por la prensa por el reciente ataque estadounidense contra milicias proiraníes en Irak y Siria y ha reconocido que "cualquier ataque contribuye a la escalada" y ha advertido de que "en esta serie de ataques y contraataques una chispa puede provocar un incidente mayor".

En cuanto a África, Borrell ha subrayado que el continente es una "prioridad geopolítica" y por ello la UE espera "incrementar el diálogo y la cooperación" y apoyar su demanda de mayor representación en los foros internacionales. Todo ello, con "una mayor coordinación" entre los propios países de la UE.