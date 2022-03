Borrell aclara que su petición de bajar la calefacción no va dirigida a España porque no recibe gas ruso

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha aclarado este miércoles que su petición de bajar la calefacción en las casas para cortar los lazos económicos con Rusia no va dirigida a España porque no recibe gas ruso.

"Nuestro gas viene de otra parte, por tanto, mi consejo o petición de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso no va por los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso. Pero para el resto de Europa sí", ha explicado este miércoles Borrell en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que Europa paga a Rusia al día 700 millones de euros, aproximadamente, por gas, petróleo y carbón que exporta a los países dependientes de estos productos. "Tenemos que dejar de pagar a Putin", ha instado Borrell.

Según ha indicado, una manera "bastante elemental" de hacerlo es consumiendo menos para reducir la dependencia de quien ataca a Ucrania. "Un grado menos de temperatura en casa es un 7% de ahorro de gas ruso. Dos grados menos es el 14% menos. Los refugiados pasan mucho más frío. Creo que es un esfuerzo de solidaridad perfectamente posible", ha reclamado.

Este miércoles las declaraciones de Borrell han suscitado críticas por parte del ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha pedido que deje de "hacer el ridículo y vuelva a casa", por lo que Borrell ha señalado después que su petición va más dirigida a los países dependientes de gas ruso y no específicamente a España.

Mayor coordinación entre ejércitos europeos

Preguntado por si el envío de armas está siendo eficaz para frenar al ejército ruso, el alto representante de la UE para Política Exterior ha precisado que "se está armando" al ejército ucraniano con armas de "todos los calibres" y están resistiendo de manera "extraordinaria" a la ofensiva militar de Putin que no tenía "prevista" la capacidad de resistencia de los ucranianos.

"La aviación rusa está teniendo muchas pérdidas", ha detallado tras añadir que la Unión Europea está haciendo "todo lo posible" para que lleguen las armas "cuanto antes". "La gente no combate con billetes de banco, sino con armas que tienen llegar al sitio donde se usan", ha recalcado.

En este sentido, ha esgrimido que debería existir una "mayor coordinación e interoperabilidad" entre los ejércitos europeos para que sean "más capaces" de actuar conjuntamente y unidos "cuando la OTAN no lo haga". "Hoy esa capacidad es muy pequeña", ha lamentado, tras añadir que Europa tiene "ante sí" el reto de hacer que sus Fuerzas Armadas sean capaces de actuar conjuntamente. "Aquí sí que podemos decir que la unión hace la fuerza", ha precisado.

"cerrar el grifo" de europa

En relación con el anuncio de Estados Unidos prohibiendo la importación de petróleo, gas y carbón procedente de Rusia, Borrell ha asegurado que esta decisión es un "sacrificio casi gratuito" ya que, ha explicado, EEUU prácticamente "no importa" gas ruso.

"Resulta que en Europa importamos mucho gas y petróleo ruso y otros países no tienen alternativa", ha señalado, al tiempo que ha exhortado a hacer "sacrificios" en términos económicos por parte de Europa.

"No podemos quedarnos sin gas. También es verdad que los que se han quedado sin gas a 20 grados bajo cero son la gente de Kiev, de Mariúpol. Nosotros no vamos a llegar a eso pero algún sacrificio habrá que hacer en términos económicos procurando que los vulnerables tengan compensaciones públicas que aumentarán el gasto público", ha zanjado.

China como mediador

Para Borrell, China es una potencia mundial con una gran influencia sobre Rusia que podría "jugar un papel" importante como "mediador" en la guerra. "Sé que para Ucrania esta no sería una mala solución", ha reivindicado.

Al hilo, ha admitido que ni Estados Unidos ni la Unión Europea podrían serlo, ya que están "involucrados en el conflicto" que ha calificado como una "guerra injustificada" y una "violación de las leyes que rigen el mundo".

"Esto es la ley del más fuerte, de la jungla. No puede ser que Rusia ataque de esta manera a un vecino que no le ha hecho nada, solamente porque piensa que quizá algún día puedan entrar en la OTAN y que sea una amenaza", ha zanjado.