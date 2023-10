El Alto Representante de la Uni√≥n Europea para Pol√≠tica Exterior, Josep Borrell, ha pedido este mi√©rcoles unidad europea para abordar el conflicto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Isl√°mica (Ham√°s), se√Īalado que cortar el suministro de agua a poblaci√≥n civil es contrario al Derecho Internacional y que Europa "carece de autoridad moral" si se limita a denunciar estos casos cuando suceden en Ucrania.

En un debate en el Parlamento Europeo sobre la guerra desatada tras el ataque terrorista de Hamás que dejó 1.400 muertos el pasado 7 de octubre, el jefe de la diplomacia comunitaria ha afirmado que los ataques "abominables" de Hamás no deben impedir considerar una tragedia "reprobable" la muerte de al menos 700 menores en la Franja por los bombardeos israelíes.

"En qué lamentar una tragedia me quita fuerza moral para lamentar otra. Al contrario me la da. La fuerza moral la tengo si condeno otra cosa otra cosa igual, hecha en otro lugar, por otra gente, quizás más cercana a mi", ha expuesto.

A juicio de Borrell, Europa tiene que tener capacidad de denunciar el corte de agua a población civil bajo asedio como una violación del Derecho Internacional "en Ucrania y en Gaza". "Si no somos capaces de decirlo en los dos sitios carecemos de la autoridad moral para que nuestra voz se oiga", ha resumido.

De este modo, ha pedido unidad a los europeos se√Īalando que el Derecho Internacional es el "lenguaje com√ļn" para abordar la crisis y lograr una salida a la espiral de violencia en la Franja de Gaza. "Si aceptamos esa premisa tenemos suficiente para trabajar todos juntos", ha opinado, tras subrayar que la comunidad internacional debe "poner el freno" al conflicto y arbitrar una salida pactada sobre la base de dos Estados, cuando la regi√≥n est√° "al borde del abismo".

Estas palabras llegan despu√©s de que la presidenta de la Comisi√≥n Europea, Ursula von der Leyen, haya tardado en apelar al Derecho Internacional en sus comunicaciones p√ļblicas sobre Israel y evite denunciar expl√≠citamente el asedio de Gaza, como s√≠ hizo el Alto Representante de la UE para Pol√≠tica Exterior, Josep Borrell, tras reunirse con los Veintisiete.

En el mismo debate en Estrasburgo, la jefa del Ejecutivo europeo ha asegurado que la petici√≥n a Israel para que act√ļe seg√ļn el Derecho Internacional pasa por escuchar y reconocer su dolor. "S√≥lo si Europa reconoce el dolor de Israel y su derecho a defenderse tendr√° la credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia que respete el Derecho Internacional Humanitario", ha asegurado en una intervenci√≥n previa.

Además ha defendido su viaje a Israel junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, siendo las primeras dirigentes que viajaron a Israel tras los ataques del 7 de octubre de la organización islámica. En el viaje evitó poner limites a la respuesta israelí a Hamás y no se entrevistó con representantes de la Autoridad Palestina.

Por su lado, Borrell ha explicado que tiene previsto viajar a Israel pero en su visita tiene que poder desplazarse también a la capital palestina, Ramala, para reunirse con la Autoridad Palestina. "La emoción del momento ha impedido que fuera, pero no solamente yendo es que uno se ocupa de los problemas", ha argumentado.

Frente a los eurodiputados, el Alto Representante ha pedido moderaci√≥n para no replicar informaciones no confirmadas como el supuesto caso de beb√©s decapitados por Ham√°s, insistiendo en que no hace falta "a√Īadir horror al horror", al tiempo ha criticado que algunos pol√≠ticos en Europa insin√ļen que los fondos de la UE van a parar a financiar el terrorismo de Ham√°s.