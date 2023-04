Borrell confirma mil misiles entregados a Ucrania pero reconoce que UE está lejos de los objetivos de munición

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha confirmado este lunes que el bloque ya ha entregado mil misiles a Ucrania en el marco de su plan para movilizar los stocks existentes en los Ejércitos europeos, aunque ha reconocido que está todavía lejos en términos de munición del objetivo de facilitar un millón de disparos a Ucrania.

En rueda de prensa desde Luxemburgo tras la reunión de ministros de Exteriores del bloque, Borrell ha instado a los Veintisiete a acelerar la entrega de munición de artilleria que demanda Kiev para poder mantener el esfuerzo militar en el Donbás, a las puertas de la ofensiva que espera lanzar el Ejército ucraniano a finales de primavera.

"No puedo concretar la cifra porque cambia todos los días, pero es cierto que la entrega de recursos militares de los Estados miembros se concentra en misiles y la munición tiene unas cifras que no alcanza las perspectivas que me gustaría a mí y al (ministro de Exteriores ucraniano) Dimitro Kuleba", ha señalado el Alto Representante.

La UE debe "forzar el ritmo" y "aumentar las entregas" de este tipo de material, ha defendido Borrell, quien ha insistido en que trasladará a los ministros de Defensa la urgencia de acelerar las entregas a Kiev. "La única manera de contrarrestar los ataques rusos es con una capacidad que depende críticamente de nuestra ayuda", ha sostenido.

La cita de ministros de Exteriores europeos venía marcada por las quejas de Ucrania por la "incapacidad" de la UE de adoptar el plan de compras conjuntas de munición acordado hace un mes por los líderes europeos, tras las discrepancias surgidas sobre qué tipo de material debe ser objeto de las adquisiciones mancomunadas.

Borrell se ha mostrado comprensivo con las quejas de Kuleba, que ha enmarcado en las demandas propias de "quien vive con la angustia de la guerra". "Podemos teorizar aquí, pero están sufriendo una agresión bárbara y es normal pida con urgencia e insistencia mas y mas ayuda", ha explicado.

En todo caso, el jefe de la diplomacia comunitaria espera que la adopción legal de las compras conjuntas se concrete en los próximos días y ha defendido que la UE "no espera al consenso sobre la última coma" del texto para ponerse a trabajar y que ya está poniendo en marcha los mecanismos necesarios para agilizar estos pedidos conjuntos en cuanto sea posible.

"Estoy seguro de que los próximos días llegaran a un acuerdo total para hacer demanda adicional a la industria por valor de mil millones", ha subrayado. Las diferencias entre Estados miembros se han aireado tras la posición enconada de Francia para asegurarse de que los componentes y elementos de los equipos militares que se produzcan de forma mancomunada sean europeos, una visión rígida que reduciría la compra en industrias nacionales, cuya cadenas de valor contienen elementos de fuera de la UE y capital extranjero.

Europa Press