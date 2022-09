Borrell convoca de emergencia a los Veintisiete para abordar la respuesta a las maniobras de Putin

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado para este miércoles la convocatoria de una reunión de emergencia de los ministros de Exteriores de los Veintisiete después de que Rusia haya anunciado la "movilización parcial" de sus reservistas.

El m√°ximo representante de la diplomacia europea ha convocado una rueda de prensa en Nueva York --donde se encuentra para asistir a una serie de actos en el marco de la 77 Asamblea General de Naciones Unidas-- para pedir a la comunidad internacional que "reaccione" a los √ļltimos movimientos de Rusia.

"No vamos a dejar que nos intimiden. La comunidad internacional tiene que reaccionar", ha aseverado Borrell, en alusi√≥n a las √ļltimas maniobras del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con lo que ha apuntado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete van a negociar este mi√©rcoles c√≥mo abordar la situaci√≥n.

En este sentido, aunque sin adelantar el posible resultado de la sesión de emergencia, el máximo representante de la diplomacia europea ha apostado por "insistir" en las sanciones "económicas e individuales" que la Unión Europea ha adoptado hasta la fecha.

Sin embargo, ha aclarado que la Unión Europea "no es beligerante" y "no va a participar en la guerra". "No vamos a participar en la guerra, solo apoyamos a Ucrania (...) que ya es un esfuerzo bastante importante", ha dicho.

Asimismo, Borrell ha apostado por "hacer pedagogía política" para explicar las consecuencias de la guerra, origen de las crisis económica a nivel mundial. "Ucrania está siendo bombardeada con misiles y el resto del mundo está siendo bombardeada por el aumento del precio de la electricidad y los alimentos".

"Tenemos que embarcarnos en una guerra de la narrativa, que no vamos a ganar de la noche a la ma√Īana", ha reconocido Borrell, quien ha hecho especial hincapi√© en dar a conocer que la causa del aumento del coste de vida "no son las sanciones (a Rusia), es la guerra en s√≠ misma".

Finalmente, ha alertado de que la posibilidad de un accidente nuclear "no es descartable", m√°s a√ļn cuando el propio Putin ha amenazado con hacer uso de toda su capacidad. "Cuando alguien habla de 'toda' su capacidad, incluye tambi√©n la nuclear", ha alertado Borrell.