Borrell critica el "mal resultado" del acuerdo con EEUU a la disputa arancelaria: "Europa sale debilitada"

BRUSELAS, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior Josep Borrell ha criticado este miércoles el "mal resultado" cosechado por la Comisión Europea en sus negociaciones con Estados Unidos para un pacto que pusiera fin a la disputa arancelaria, asegurando que la Unión Europea planteó una estrategia "mala" al "apaciguar y adular" a Donald Trump y sale "geopolíticamente debilitada" de este acuerdo. El acuerdo cerrado este domingo entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fija un arancel general del 15% a las importaciones europeas, sin medidas recíprocas por parte de la UE. "Una mala estrategia lleva a un mal resultado. La Comisión prefirió apaciguar y adular a Trump aceptando comprar más armas y gas, sobre lo que no es competente, y aranceles unilaterales", ha asegurado en un mensaje en redes sociales en el que critica la postura de Bruselas respecto a las amenazas arancelarias de Trump que dieron con un acuerdo final en el que la UE asume recargos del 15% a cambio de evitar una guerra comercial con Washington. A juicio de Borrell, el bloque europeo sale "geopolíticamente debilitado" del pacto, del que critica además que se cerrara "en una hora en un campo de golf", en referencia al viaje de Von der Leyen a Escocia para sellar el acuerdo en un campo de golf en la localidad de Turnberry, propiedad del magnate estadounidense. El acuerdo, que se concretará en un comunicado conjunto y no será legalmente vinculante, incluye además compromisos de compras de energía por valor de US$750.000 millones, así como la intención de realizar inversiones de US$600.000 millones en lo que resta de mandato del presidente norteamericano. El pacto con Estados Unidos ha levantado críticas en el seno de la UE, con el primer ministro francés, François Bayrou, como dirigente más crítico al señalar que la UE se "somete" a Washington con un pacto que supone un "día oscuro". La ex responsable comunitaria de Comercio durante la primera etapa de Trump, la socialdemócrata sueca Cecilia Malmström, denunció que la UE está en una situación "mucho peor" con este acuerdo y lamentó que Bruselas debió ser "más estricta" en su enfoque negociador, dudando de que la Casa Blanca vaya siquiera a cumplir este acuerdo. En todo caso, los líderes europeos han aceptado mayoritariamente el acuerdo comercial con Estados Unidos como un paso necesario para estabilizar la situación económica y cimentar la cooperación con Washington. En el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que respalda el acuerdo comercial "sin ningún entusiasmo".