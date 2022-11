Borrell denuncia que Rusia busca "destruir" Ucrania tras no lograr ganar la guerra

BRUSELAS, 3 Nov. 2022 (Europa Press) Putin está destruyendo Ucrania: no pueden ocuparla, no pueden ganar militarmente en el campo de batalla, no pueden ganar la guerra. Están destruyendo el país sistemáticamente. Bombardeando, destruyendo infraestructura civil", ha condenado el jefe de la diplomacia europea antes de la reunión de ministros de Exteriores del G-7 reunidos en la ciudad alemana de Munster.

En este sentido, Borrell ha acusado al dirigente ruso de dejar a millones de ucranianos sin luz y de buscar que el país pase el invierno "a oscuras". "Esto es un crimen de guerra. No tenemos que hablar de amenazas nucleares, usando armas convencionales están destruyendo el país, matando a civiles e intentando quebrar la moral de los ucranianos", ha indicado.

Por todo ello, el Alto Representante ha instado a seguir manteniendo el apoyo a Kiev frente a la agresión rusa a través de medios militares y económicos, además de ayudar al resto del mundo a capear las consecuencias de la guerra.

Frente a un Putin que espera al "general invierno", ha pedido "más que nunca" ayudar a Kiev, asegurando que la comunidad internacional tiene un "deber moral" para apoyar a Ucrania contra la agresión ordenada por Moscú.

Europa Press