Borrell lamenta el "enorme error estratégico" cometido por Irán al respaldar a Rusia en la guerra de Ucrania

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha lamentado el estado actual de las relaciones entre las autoridades iraníes y la comunidad occidental merced a la "sangrienta represión" que están ejerciendo ahora mismo dentro del país o su respaldo a Rusia en la guerra de Ucrania.

Aunque Borrell reconoce que el Gobierno iraní ha desmentido públicamente la entrega de sus aviones no tripulados a Rusia en sus ataques contra Ucrania desde el comienzo de la invasión, el máximo responsable de la diplomacia europea asegura que Teherán "es consciente" de los "crímenes de guerra y ataques contra infraestructuras civiles" que ha achacado a Moscú.

Es por ello que, a su juicio, Irán está cometiendo un "enorme error estratégico" al elegir "el camino equivocado y destruir su credibilidad al fingir que no está tomando partido en esa guerra", según ha publicado este viernes Borrell en su blog, donde también ha reconocido la "difícil" conversación mantenida esta semana con el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, sobre esta cuestión, así como los "inaceptables eventos" que están ocurriendo en la república islámica.

La Guardia Revolucionaria de Irán estima que más de 300 personas han muerto desde el inicio de las protestas, por la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, miembro de la minoría kurda iraní. La cifra es inferior a la facilitada por la ONG Iran Human Rights que apunta a más de 400 muertos a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad mientras ha comenzado ya la ejecución de manifestantes condenados en el marco de los disturbios.

"Instamos a los líderes de Irán a detener las ejecuciones de personas arrestadas y la represión sangrienta de manifestantes pacíficos, y con la entrega de drones y la cooperación militar con Rusia, con la que el país apoya la guerra ilegal de agresión contra Ucrania", ha hecho saber Borrell.

Por último, Borrell ha abordado las duras negociaciones para la reactivación del acuerdo nuclear entre Irán y la comunidad internacional, el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) prácticamente anulado desde la retirada unilateral de EEUU y la consiguiente reimposición de sus sanciones contra Teherán en 2018.

"Sigo siendo de la opinión que, en lo que se refiere a la no proliferación nuclear, no hay más alternativa que el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), y quien piensen lo contrario se están engañando a sí mismos", pero ha recordado que la reactivación de este acuerdo no sucede "en un vacío estratégico" y que forma parte de unn cambio de política de las autoridades iraníes.

"El PAIC es una parte esencial de una perspectiva más amplia: La república islámica tiene que escuchar a sus propios ciudadanos, en lugar de reprimirlos, y debe detener de inmediato su apoyo militar a Rusia", ha concluido Borrell.

Europa Press