Borrell pide mantener apoyo de la UE a Ucrania sin esperar al resultado electoral en EEUU tras la retirada de Biden

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha instado este viernes a los Veintisiete a "asumir su responsabilidad" y a mantener el apoyo de la UE a Ucrania sin esperar al resultado de las elecciones en Estados Unidos, que se celebrarán el 5 de noviembre, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya anunciado que se retira de la carrera electoral y haya propuesto a su vicepresidenta, Kamala Harris, como su nominada a liderar al Partido Demócrata.

"Le deseo lo mejor al candidato demócrata que ocupe su lugar", ha señalado Borrell en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores que se celebra este lunes en Bruselas, además de asegurar que respeta la decisión de Biden.

No obstante, ha puesto el foco sobre Europa para recordar que la UE debe seguir ayudando a Ucrania y evitar distracciones al otro lado del Atlántico: "Los ciudadanos americanos están llamados a votar, pero nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades aquí y ahora".

"No podemos esperar a ver qué pasa en noviembre, porque para entonces el sistema eléctrico ucraniano estará destruido si no se suministra una mayor capacidad de defensa aérea", ha advertido el jefe de la diplomacia europea.

"Los estadounidenses tienen que decidir a quién quieren en la Casa Blanca, y será una diferencia importante para las relaciones transatlánticas quién esté allí, pero son los ciudadanos estadounidenses los que tienen que decidir", ha agregado.

No obstante, Borrell es partidario de "no interferir" en el proceso electoral, porque considera que no es su papel "expresar preferencias por uno u otro candidato" ni decir a los americanos lo qué cree la UE que deben hacer.

