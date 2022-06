Borrell pone a trabajar a la diplomacia europea para combatir la narrativa rusa contra las sanciones europeas

El Alto Representante de la UE para Pol√≠tica Exterior, Josep Borrell, ha confirmado este lunes una iniciativa para mandar cartas a pa√≠ses africanos y entidades financieras para explicar el funcionamiento de las sanciones europeas contra Rusia y combatir lo que considera una batalla de narrativas por parte de Mosc√ļ.

Con cartas a todos los Ministerios de Exteriores de los países africanos, la diplomacia europea va a ofrecer información concreta a terceros países sobre el alcance de las sanciones y ayudar a superar algunos problemas que puedan surgir de la aplicación de las sanciones, ha explicado el Alto Representante en rueda de prensa desde Luxemburgo tras la reunión de ministros europeos del ramo.

De esta forma, Borrell responde a la preocupaci√≥n de algunos l√≠deres africanos sobre los "efectos colaterales" que las sanciones adoptadas por la invasi√≥n rusa, en particular las relativas a los bancos, est√°n teniendo en el continente. Al tiempo, se propone combatir las campa√Īas de desinformaci√≥n rusa y que la UE sea "proactiva" en este aspecto para garantizar que el mundo entiende la crisis de Ucrania del mismo modo que Europa.

"No diría que hemos perdido la batalla de la narrativa pero es verdad que existe", ha asegurado, denunciando que Rusia usa un "manual" por el cual primero genera turbulencias y emplea "el hambre como arma de guerra" y luego responsabiliza a otros actores de la situación.

El Alto Representante ha empleado parte de su intervenci√≥n en denunciar la situaci√≥n de bloqueo que viven los puertos ucranianos en el mar Negro, que provoca que miles de toneladas de cereales no sean exportadas a √Āfrica y Oriente Pr√≥ximo generando inseguridad alimentaria en decenas de pa√≠ses.

"Las sanciones no están detrás de todo el problema alimentario porque las sanciones no afectan a terceros países y solo se aplican en la UE", ha subrayado, para, a renglón seguido, recordar que las sanciones no atacan las exportaciones de alimentos y fertilizantes.

Es por eso, que la UE está abierta a tratar los detalles de las medidas para evitar problemas de aplicación de las sanciones y para frenar el llamado 'sobrecumplimiento' que puede llevar a algunas empresas y bancos a no realizar transacciones por el miedo a las sanciones.