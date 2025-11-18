Borrell recibe la Gran Estrella de la Orden de Jerusalén por sus esfuerzos en apoyo al pueblo de Palestina

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El exministro de Exteriores español y antiguo Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha sido galardonado este martes con la Gran Estrella de la Orden de Jerusalén debido a sus esfuerzos internacionales en apoyo del pueblo de Palestina.

El galardón, el segundo en importancia de los que otorga el Estado de Palestina —por detrás de la Gran Orden del Estado de Palestina—, ha sido entregado por el embajador palestino en España, Husni Abdelwahed, durante un acto celebrado en la Casa Árabe de Madrid, en presencia del ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

De esta forma, Borrell se convierte en el primer español en recibir un galardón de manos de Palestina desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en mayo de 2024 el reconocimiento del Estado palestino, en plena ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Durante el acto, Abdelwahed ha destacado que se trata de "un día especial" y ha ensalzado la labor de Borrell en "defensa de los valores humanos". "Donde otros han preferido un humanismo selectivo, ha sabido mantener la humanidad íntegra", ha afirmado. "Cuando dejó de ser ministro de Exteriores, muchos palestinos pensamos que habíamos perdido un buen ministro, amigo de Palestina", ha relatado, antes de incidir que, sin embargo, los palestinos "ganaron un buen representante de la política exterior de la UE".

Así, ha destacado la importancia de "construir puentes de entendimiento" en un momento en el que "crecen de forma sostenida las formas de racismo, de discriminación", en el marco de "una nueva doctrina política internacional" que se asienta en "la discriminación", "el chantaje" y "el insulto".

"España ha tomado la delantera, tanto a nivel popular como institucional", ha manifestado Abdelwahed, quien ha recordado además las "manifestaciones masivas" en apoyo a los palestinos. "El tiempo le ha dado la razón a los líderes y al Gobierno español", ha dicho el embajador, quien ha vuelto a criticar "el genocidio cometido durante los últimos dos años" por parte de Israel.

En este sentido, ha reiterado "el compromiso del pueblo palestino de seguir firme en la defensa de sus valores, que son los valores de la humanidad, de seguir en su tierra, seguir con resiliencia hacia adelante, dado que "la batalla de la humanidad se juega en Palestina". "No buscamos ni venganza ni revancha, simplemente buscamos humanidad para todos, vida para todos", ha remachado.

BORRELL CRITICA LAS ACCIONES DE ISRAEL

Por su parte, Borrell —segundo español en recibir un galardón entregado por Palestina, tras el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, cuando recibió la Gran Orden del Estado de Palestina—, ha subrayado que "los palestinos son las grandes víctimas de la historia" y ha reiterado que "la condena firme y clara de los ataques terroristas de Hamás no pueden justificar la respuesta militar que dio y sigue dando Israel".

"Los occidentales nos inventamos la teoría de dar a un pueblo sin tierra una tierra sin pueblo", ha apuntado Borrell, quien ha argüido que esta postura fue "una falsificación de la realidad, ya que esa tierra tenía un pueblo". Así, ha explicado que la "mala conciencia" tras el Holocausto llevó a los europeos a "buscar un hogar nacional para el pueblo judío" y "justificar que se asentara en Palestina porque no había un pueblo".

"Claro que había un pueblo, expulsado a punta de cuchillo", ha dicho, al tiempo que ha recordado la "gran tragedia" de la 'Nakba' en 1948, tras la creación del Estado de Israel. Así, ha lamentado que las resoluciones de la ONU "no han podido impedir la colonización" y ha apuntado que el texto aprobado el lunes por el Consejo de Seguridad para respaldar la propuesta del presidente de Estados Unidos para Gaza, Donald Trump, "responde a esta lógica colonial".

Además, ha criticado las acciones de los colonos en Cisjordania y ha reiterado que "esta ilegalidad hay que denunciarla, y habría que hacer algo más que denunciarlo". "El discurso de que lo condenamos y lo seguimos de cerca, pero como son amigos no los podemos sancionar, ya no resiste ni la ley, ni la lógica ni el mínimo sentido de la humanidad", ha remarcado.

"Los europeos somos los campeones mundiales del asesinato de masas, que fue el Holocausto", ha apuntado. "Hoy somos campeones de mirar para otro lado. Ese culto a la memoria flaquea y se rompe cuando la permisividad con el presente oscurece nuestra responsabilidad con el pasado. No podemos clamar que nunca más cuando hoy ocurre lo que nosotros perpetramos y posteriormente condenamos", ha dicho Borrell, quien ha argumentado que "una promesa bíblica no puede superar los principios del Derecho Internacional" y ha pedido "buscar una solución para que en esa tierra (...) los dos pueblos puedan reconocerse, única base posible para la paz".

Por ello, ha destacado que "más allá del reconocimiento simbólico y diplomático, los Estados de la UE y la ONU se comprometan verdaderamente para hacerla realidad, sabiendo que hoy el Gobierno de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu no quiere". "Si alguien no quiere, habrá que buscar los medios para que quiera, y eso significa algo más que palabras", ha puntualizado. "La UE ha llegado tarde a esa cita, pero todavía está a tiempo", ha apostillado.

ALBARES ENSALZA LA LABOR DE BORRELL

Albares ha tomado la palabra para ensalzar la labor de Borrell y ha destacado que el galardón que recibe supone "una alegría doble, porque viene un país amigo de España, de un pueblo amigo", antes de afirmar que esta medalla "reconoce unos valores que él encarna perfectamente y nos representan como sociedad".

En este sentido, ha aplaudido el posicionamiento del exministro "frente a uno de los grandes desafíos, probablemente el mayor, que ha tenido la humanidad en las últimas décadas", en referencia a "la catástrofe humanitaria que se sigue produciendo en Gaza", y ha destacado sus "valores de compromiso, humanidad, razón y justicia".

"Son valores que siempre vale la pena defender y cuidar", ha destacado Albares, quien ha pedido "no bajar los brazos" ni "rendirse ante la injusticia", ya que "la indiferencia siempre trabaja contra las víctimas". "La paz llegará", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que "la paz no va a venir sola, hay que prepararla, hay que perseguirla, hay que trabajar para ella".

Asimismo, ha afirmado que la última resolución de la ONU "no es el final de nada, sino el inicio de un largo camino" y ha apostado por lograr "lo antes posible" que Gaza y Cisjordania "queden unidas" y que "los palestinos estén al frente y dirijan la paz y la reconstrucción de su país", incluido que todos los territorios palestinos "estén bajo una sola autoridad".

Albares ha lamentado que los palestinos sufren desde hace "décadas" una "injusticia" y ha argüido que "la UE debe usar todas las palancas que tiene para garantizar la paz, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional". "Es algo que debemos hacer incluso egoístamente, por interés propio, porque está en juego lo que somos. Responde a los valores más esenciales que dieron sentido a nuestra unión, valores humanistas a los que no podemos renunciar sin dejar de ser lo que somos", ha destacado.

Por ello, ha reiterado que España seguirá "colaborando estrechamente con los socios internacionales" para materializar un Estado de Palestina "unificado, realista y viable", "con salida al mar en Gaza y con capital en Jerusalén Este", antes de pedir que se aumente la ayuda ante la "catastrófica situación humanitaria" en Gaza y que se haga frente a la "violencia impune de los colonos israelíes" en Cisjordania.