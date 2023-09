El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido este martes a los Estados miembros del bloque acelerar la imposición de sanciones contra los responsables del golpe militar en Níger que depuso a finales de julio al presidente, Mohamed Bazoum.

En una sesión de preguntas en el Parlamento Europeo sobre la situación en el Sahel, el jefe de la diplomacia europea ha asegurado que en este momento la UE debe "acelerar la adopción de las sanciones personales contra los responsables del golpe de Estado". "Todavía no hemos conseguido un acuerdo de todos los Estados miembros para hacerlo", ha indicado.

Frente al golpe liderado por el general Abdourahamane Tchiani, ex jefe de la Guardia presidencial, que ha calificado de "asonada de palacio", Borrell ha instado a reiterar el apoyo a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en su posición ante Niamey y a "no mostrar señales de apertura que puedan reforzar al régimen militar".

"No se puede estar en misa y repicando. No se puede decir que no le reconozco y luego confraternizar o apoyar.... si no le reconozco, no le reconozco", ha subrayado el exministro español.

Durante este debate, el responsable de Exteriores de la UE ha defendido el papel de los Estados miembros y en concreto de Francia, objeto de críticas por parte de la junta militar, asegurando que su presencia siempre ha buscado "consolidar regímenes estables para luchar contra inseguridad y desarrollar el país".

Desde el golpe de Estado, las relaciones entre Níger y Francia han sido tensas. La junta golpista canceló los acuerdos de cooperación que mantenía con París, que sigue teniendo desplegados militares derivados de Malí, donde participaban en la operación 'Barkhane' en la lucha contra el terrorismo.