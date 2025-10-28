Borussia Dortmund elimina en los penales al Eintracht en Copa alemana

El Borussia Dortmund eliminó al Eintracht Fráncfort en la tanda de penales (1-1; 4-2 desde el punto blanco) este martes en dieciseisavos de final de Copa de Alemania, en un duelo entre dos equipos que disputan la Liga de Campeones de Europa.

El Eintracht se adelantó en casa con un gol de Ansgar Knauff en el minuto 7. Pero el Borussia igualó poco después del descanso con tanto de su internacional alemán Julian Brandt (48').

La prórroga no deparó más goles y el Dortmund, ubicado en la cuarta plaza en la Bundesliga, siguió adelante tras marcar sus cuatro primeros lanzamientos, mientras que los locales fallaron dos.

En los otros partidos, el vigente campeón Stuttgart visitará el miércoles al Maguncia, mientras que el Bayern Múnich, que no alcanza las semifinales de la competición desde 2020, visita el mismo día al Colonia.

cpb/bm/iga/raa/