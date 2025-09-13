Borussia Dortmund es líder provisional tras ganar en Heidenheim

El Borussia Dortmund se impuso este sábado en la cancha del Heindenheim (0-2) en la tercera fecha de la Bundesliga, en la que se colocó líder provisional con 7 puntos luego de tres fechas disputadas.

A la espera del partido del Bayern Múnich (6 puntos) en su Allianz Arena contra el Hamburgo (16h30 GMT), el liderato lo ocupa el BVB de Niko Kovac con 7 puntos, porque el Colonia, recién ascendido con dos victorias en las dos primeras fechas, tuvo que conformarse con el empate en Wolfsburgo (3-3) cosechado 'in extremis'.

El guineano Serhou Guirassy abrió el marcador de cabeza en el minuto 33, cuando los locales ya estaban con un hombre menos por la roja que vio el delantero georgiano Budu Zivzivadze por una dura entrado sobre Felix Nmecha.

Guirassy, de 29 años, solo se ha quedado sin ver puerta en dos de sus últimos 15 partidos con el Dortmund entre todas las competiciones, sumando 18 goles en esa racha.

La sentencia llegó en el minuto 51 de partido, con gol de Maximilian Beier.

El Dortmund, finalista de la Champions League en 2024, iniciará su andadura en la edición 2025-2026 el martes en Turín ante la Juventus.

iga/pm