Borussia Dortmund firma al volante de Chelsea Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund anunció este martes el fichaje del centrocampista Carney Chukwuemeka, internacional inglés sub-21 que procede de Chelsea, hasta 2030 y por un monto de unos 25 millones de euros, según varios medios.

Como viene haciendo en los últimos años, el equipo alemán sigue pescando talento en el fútbol inglés y este mismo verano fichó a Jobe Bellingham procedente de Sunderland, y al lateral brasileño Yan Couto, de Manchester City.

El propio hermano de Jobe, la actual estrella de Real Madrid Jude Bellingham, pasó por Dortmund antes de firmar por el club blanco en 2023 a cambio de 100 millones de euros.

Chukwuemeka ya conoce Borussia Dormund, puesto que defendió la camiseta aurinegra en la segunda mitad de la temporada pasada, cedido por los Blues. Disputó un total de 17 partidos y marcó un gol, pese a sufrir varios problemas físicos.

Nacido en Austria, Chukwuemeka viajó de niño a Inglaterra y pasó por la academia de Aston Villa antes de fichar por Chelsea en 2022.

El diario Bild informó este martes que el Dortmund podría cerrar el pase de otros dos futbolistas procedentes de la Premier League antes de que se cierre el mercado el próximo 1 de septiembre: el defensor del Chelsea Aaron Anselmino y el delantero del Wolverhampton Fabio Silva.

El delantero del Manchester United Jadon Sancho, que también jugó ya en el Dortmund, podría regresar de nuevo al Westfalenstadion tras haber jugado la pasada temporada en el Chelsea.

El club alemán anunció también este martes la renovación de su técnico croata Niko Kovac hasta junio de 2027.