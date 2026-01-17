Borussia Dortmund gana al colista St Pauli con un penal en el descuento

Un tanto de penal marcado por Emre Can en el minuto 90+5 dio al Borussia Dortmund un triunfo agónico por 3-2 en su estadio sobre el colista St Pauli, este sábado en la 18ª jornada de la Bundesliga.

Todo parecía conducir a un inesperado tropiezo del equipo amarillo, que gracias a su victoria se resiste a renunciar al título liguero, aproximándose provisionalmente a ocho puntos del líder, el Bayern de Múnich, que en el último turno del día visita al RB Leipzig, cuarto de la tabla.

El partido parecía cómodo de entrada para el Dortmund, que llegó a adelantarse 2-0 en el marcador con los tantos de Julian Brandt (45+1') y Karim Adeyemi (54').

Un exceso de relajación costó caro al equipo local, que vio cómo el St Pauli equilibraba el marcador después, con dianas del estadounidense James Sands (62) y del inglés Ricky-Jade Jones (72).

El último tramo del partido fue un intento a la desesperada del Dortmund por evitar el tropiezo y parecía estar a punto de consumarlo cuando una caída del atacante Maximilian Beier en el área llevó a una revisión del VAR y al posterior tanto de Can desde los once pasos, para poner el 3-2 definitivo.

La hinchada del Dortmund pudo festejar así una victoria muy sufrida, incluido el canciller alemán Friedrich Merz, presente en uno de los palcos VIP del Westfalenstadion e hincha del equipo local.

En el resto de los partidos del sábado destacó el triunfo del Hoffenheim por 1-0 sobre el Bayer Leverkusen, con un tempranero gol del neerlandés Wouter Burger en el minuto 9.

El Leverkusen queda séptimo, complicándose en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Hoffenheim entra en la zona Champions, situándose provisionalmente tercero con 33 puntos, uno más que el Leipzig (32), que baja al cuarto lugar a la espera de su pulso contra el Bayern.

El Stuttgart, que el domingo recibe al Unión Berlín (9º), cae al quinto lugar de la clasificación.

El Maguncia (17º) no pudo salir de los puestos de descenso al caer 2-1 con el Colonia (10º).

Los otros dos duelos del sábado terminaron con empate: a cero entre Hamburgo (14º) y Borussia Mönchengladbach (11º) y a uno entre Wolfsburgo (12º) y Heidenheim (16º).