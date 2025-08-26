Borussia Dortmund prolonga el contrato de su entrenador Kovac hasta 2027

Borussia Dortmund anunció la renovación del contrato de su entrenador, el croata Niko Kovac, hasta junio de 2027, según un comunicado publicado este martes por el club aurinegro.

Kovac, que antes de llegar a Dortmund entrenó al Bayern Múnich, Eintracht Fráncfort y Mónaco, fichó por el Borussia en enero de 2025, cuando el equipo ocupaba la 11ª plaza de la Bundesliga, con un contrato por una temporada y media, hasta junio de 2026.

Kovac enderezó el rumbo del Dortmund en el tramo final de la temporada, cuando logró 22 de los últimos 24 puntos posibles, que le sirvieron para acabar en la cuarta plaza del campeonato, con billete para disputar la Liga de Campeones.

Considerado como un técnico duro, al que le gusta la disciplina y el trabajo físico, el exinternacional croata comenzó a destacar como entrenador cuando ganó la cola alemana con el Eintracht en 2018.

Ese éxito lo llevó al todopoderoso Bayern en la temporada siguiente, con el que conquistó la Bundesliga y la copa, pero una serie de malos resultados al inicio del curso 2019-2020 provocó que el club bávaro lo cesara de su puesto.

Esta temporada, el Dortmund comenzó la Bundesliga el fin de semana pasado con un empate a tres goles contra el St Pauli, un recién ascendido, tras dejar escapar una renta de dos goles en los últimos cinco minutos.