Bosnia.- EE.UU. levanta sanciones a varias personas cercanas al líder serbobosnio Milorad Dodik

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha levantado este viernes las sanciones existentes contra cuatro funcionarios y altos cargos del Gobierno de la República Srpska --una de las dos entidades administrativas semiautónomas en las que se divide Bosnia y Herzegovina--, cercanos al destituido presidente de la región Milorad Dodik.

Entre ellos se encuentran el jefe de gabinete de la presidencia de la República Sprska, Danijel Dragicevic, y el director de la radiotelevisión de la región, Milenkovic Dijana, así como otros dos altos cargos del Gobierno.

Dodik ha celebrado la noticia y ha asegurado que las sanciones tenían motivaciones políticas "por la anterior Administración estadounidense, principalmente la gente de (el expresidente de Estados Unidos Joe) Biden", según ha declarado a la cadena de televisión pública RTRS.

"Estamos logrando convencer a algunos de que todo tiene motivaciones políticas, y creo que lo lograremos. Tenemos derecho a la esperanza", ha indicado el político serbobosnio.

En concreto, las sanciones estaban justificadas por la participación de estas personas en la organización del Día de la República Sprska, una festividad prohibida por las autoridades bosnias.

El Tribunal Constitucional bosnio declaró inconstitucional esta marcha anual que recuerda la fundación de la entidad serbobosnia con el criminal de guerra convicto Radovan Karadzidc al frente el 9 de enero de 1992.

Dodik aspira a someterse este 25 de octubre a referéndum con el objetivo de que los ciudadanos de la región validen su figura como presidente después de que, en agosto, un tribunal confirmara la condena de un año de prisión --finalmente conmutada por una multa-- y seis meses de inhabilitación por desobedecer las decisiones del Alto Representante europeo Christian Schmidt.

Por su parte, las autoridades electorales de Bosnia y Herzegovina fecharon para apenas un mes después, el 23 de noviembre, las elecciones anticipadas en dicha región.