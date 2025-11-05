Bosnia. Un incendio en una residencia de ancianos en Tuzla (Bosnia) deja 10 muertos y 20 heridos

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - Al menos diez personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en la noche de este martes a causa de un incendio originado en una residencia de ancianos en la ciudad de Tuzla, en el noroeste de Bosnia y Herzegovina. "En el incendio que se produjo en la Residencia de Ancianos de Tuzla alrededor de las 20.45 (hora local) de esta noche, lamentablemente, según información aún no confirmada, han muerto 10 usuarios y alrededor de 20 personas han resultado heridas", reza un comunicado emitido por el Hogar de Ancianos de Tuzla recogido por el portal de noticias Tuzlanski. El fuego, que se produjo en el séptimo piso, ha sido controlado y extinguido "gracias a una rápida intervención" de los Bomberos locales, que han contado con el apoyo de los de Srebenica, los voluntarios de la ciudad y del cantón de Tuzla y la Policía del mismo. En la misma nota, la institución ha informado acerca de la asistencia prestada por el Servicio de Emergencias del centro de salud de la ciudad, así como del traslado al Hospital Universitario de Tuzla de los heridos, entre los cuales hay "miembros de la Policía, bomberos, personal médico y empleados" del centro geriátrico. "Las autoridades competentes están llevando a cabo todas las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias que condujeron a este trágico suceso", ha aclarado el Hogar de Ancianos. Se espera que "en los próximos días" se ofrezcan más detalles, puesto que, el alcalde de Tuzla, Zijad Lugavic, "ha convocado una reunión con los servicios pertinentes" en la mañana de este miércoles.