Bosnia y Herzegovina: Pjanic anunció su retiro

"Pasé mi vida tocando mi melodía. Cada toque, cada pase, cada disparo: una nota. El fútbol fue mi música, la cancha mi piano.

Mi sueño siempre ha sido que escuchen la belleza de este deporte", escribió Pjanic, quien jugó para CSKA Moscú en la temporada 2024-25.

"Hoy, con el corazón lleno de gratitud, puedo decir que esta sinfonía ha sido mi vida", agregó el mediocampista, quien agradeció a todos los que contribuyeron a su carrera, desde su familia hasta la afición.

Pjanic jugó durante 10 años en Italia: entre 2011 y 2016 militó en Roma, mientras que de 2016 a 2020 defendió los colores de Juventus, colaborando con la conquista de 4 títulos de la Serie A, 2 de la Copa Italia y 1 de la Supercopa de Italia. (ANSA).