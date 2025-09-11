Bosnia/Eslovenia.- Eslovenia prohíbe la entrada al líder serbobosnio Milorad Dodik

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Eslovenia ha anunciado este jueves que ha prohibido la entrada al país al líder serbobosnio Milorad Dodik después de que haya sido apartado como presidente de la República de Sprska --una de las dos entidades administrativas semiautónomas en las que se divide Bosnia y Herzegovina-- tras una condena que le inhabilitó durante seis meses.

El viceprimer ministro esloveno, Matej Arcon, ha confirmado la decisión, tomada por unanimidad durante una sesión del gabinete, y ha explicado que la medida, que ha entrado en vigor este jueves, solo se aplica a Dodik y no a sus familiares. No obstante, ha indicado que los motivos de la decisión se mantienen en secreto: "Cierta información es tan importante y confidencial que no se puede divulgar en este momento".

Tras este anuncio, las autoridades serbobosnias han reaccionado con medidas recíprocas, que afectan a la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, y a la vice primera ministra y titular de Exteriores, Tanja Fajon, según ha recogido la agencia de noticias SRNA.

Dodik fue condenado a un año de prisión --finalmente conmutado por una multa-- y seis meses de inhabilitación por desobedecer las decisiones del Alto Representante europeo Christian Schmidt, supervisor de los acuerdos de paz.

Tras la revocación de su mandato, que duró tres años, el líder serbobosnio rechazó la decisión y propuso someterse a un referéndum, que se celebrará el 25 de octubre. Por su parte, las autoridades electorales de Bosnia y Herzegovina fecharon para apenas un mes después, el 23 de noviembre, las elecciones anticipadas en dicha región.