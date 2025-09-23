Bostic, de la Fed, abierto a que el objetivo de inflación eventualmente sea un rango
Por Michael S. Derby
NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el martes que en algún momento podría apoyar el cambio del objetivo de inflación del banco central del 2% a un rango.
Bostic, que habló durante una grabación en directo del podcast Macro Musings, dijo que podría ver un rango "estrecho" para el objetivo que se situaría entre el 1,75% y el 2,25%.
"A veces existe esta ilusión de precisión de que, ya sabes, podemos movernos en el lugar en el tercer decimal y ese tipo de cosas. No creo que eso sea real", señaló. (Reportaje de Michael S. Derby. Editado en español por Natalia Ramos)
