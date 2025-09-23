LA NACION

Bostic, de la Fed, abierto a que el objetivo de inflación eventualmente sea un rango

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bostic, de la Fed, abierto a que el objetivo de inflación eventualmente sea un rango
Bostic, de la Fed, abierto a que el objetivo de inflación eventualmente sea un rango

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el martes que en algún momento podría apoyar el cambio del objetivo de inflación del banco central del 2% a un rango.

Bostic, que habló durante una grabación en directo del podcast Macro Musings, dijo que podría ver un rango "estrecho" para el objetivo que se situaría entre el 1,75% y el 2,25%.

"A veces existe esta ilusión de precisión de que, ya sabes, podemos movernos en el lugar en el tercer decimal y ese tipo de cosas. No creo que eso sea real", señaló. (Reportaje de Michael S. Derby. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque
    1

    Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque

  2. Cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno
    2

    Retenciones cero: cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno

  3. Cinco preguntas que dejaron las medidas anunciadas por el gobierno de Milei
    3

    ¿Ahora sí se comprarán dólares? Cinco preguntas que dejaron las medidas anunciadas por el gobierno de Milei

  4. Por qué hay tantas casas vacías en España si vive una “emergencia habitacional”
    4

    Por qué hay tantas casas vacías en España si vive una “emergencia habitacional”

Cargando banners ...