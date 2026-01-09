Bostic, de la Fed, dice inflación elevada sigue siendo principal reto del banco central: entrevista

9 ene (Reuters) - El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el viernes que los problemas de inflación siguen estando a la cabeza de sus preocupaciones económicas, añadiendo que el mercado laboral continúa en un modo de poca contratación y ningún despido en medio de incertidumbres más amplias.

"La inflación sigue siendo demasiado alta" y el esfuerzo de la Reserva Federal por controlar las presiones sobre los precios está errando el tiro en mayor medida que todo lo que tiene que ver con el mandato sobre el empleo del banco central, dijo Bostic en una entrevista con la radio WLRN de Florida.

Cuando se trata de presiones de precios elevados, "hay que controlarlos, y tenemos que centrarnos en asegurarnos de que todo lo que hacemos contribuye a ello", dijo. (Reportaje de Michael S. Derby, editado en español por Natalia Ramos)